Marruecos se queda sin entrenador a menos de cuatro meses del Mundial y busca a un DT campeón del Mundo

Atentos a Marruecos. La cuarta clasificada del Mundial 2022 puede cambiar de entrenador a menos de 4 meses para la Copa del Mundo. Se habla de un Walid Regragui que estaría a un paso de abandonar el equipo nacional y de un DT campeón del Mundo listo para sustituirle. Descartan de momento a la figura de Xavi Hernández para la ecuación.

El periodista Santi Aouona es quien confirma que Walid Regragui dejará la selección marroquí. Lo hará tras una Copa África donde Marruecos no pudo en la final con Senegal siendo local y tras decenas de polémicas en el certamen. Las expectativas alrededor de Los Leones del Atlas, de la mano de una serie de presiones internas que pueden provocar ascensos desde su categoría sub 20.

“Mohamed Ouahbi, campeón del mundo sub-20 con Marruecos, sustituirá a Walid Regragui al frente de la selección nacional A. Como se reveló en exclusiva el 6 de febrero en Footmercato, Walid Regragui había pedido dejar la selección nacional marroquí. La federación marroquí aceptó su solicitud”, la información de Santi Aouona horas después de que incluso Marruecos negase rumores de salida alrededor de su actual DT. Todo preparado en caso de que haya que dar un giro de 180 grados al banco de suplentes.

Hablar de Ouahbi supone comentar historia viva de Marruecos. Fue el director de orquesta de una generación que viene de ser campeona del Mundo en Chile por la categoría sub-20 contra Argentina. Conoce a muchos de lo futuros cracks de una selección en contante crecimiento y que tiene figuras de sobra para buscar otra sorpresa en este Mundial. Si llega antes de la Fecha FIFA, tendrá solo 4 partidos para preparar el Mundial.

Ouahbi tomaría la mayor de Marruecos tras campeón sub-20

Para Ouahbi Marruecos no tiene límites. En la previa de la final con Argentina hablaba del orgullo de un país que se ve capacitado para dar la sorpresa en los próximos años. Trabajan puertas adentro para darle a África su primer Mundial: “Es como si hubiéramos roto un techo de cristal. Una vez que lo rompemos, otros empiezan a creer que pueden alcanzar las estrellas. Antes había una especie de miedo, un bloqueo. Ahora no le tememos a nadie, pero seguimos respetando a todos. Lo que Walid Regragui hizo con la selección masculina en 2022 sentó las bases, y también lo hará para las generaciones futuras”.

El camino de Marruecos en el Mundial 2026

A modo de previa, de momento se encuentran confirmados los amistosos ante Ecuador y Paraguay en la Fecha FIFA del mes de marzo. Cuando llegue el momento de empezar el Mundial, Brasil, Escocia y Haití serán los primeros oponentes de una selección en horas altas y llena de caras conocidas. Asentar más bases antes del 2030, el gran objetivo.

Veremos si Ouahbi o Regragui son su DT en la cita, pero no se espera que esto cambie la columna vertebral de la selección. Hakimi, Brahim, Bono, Ez Abde, Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat o Romain Saïss seguirán al frente de un combinado que promete volver a ser noticia cuando todo empiece en México a mediados del mes de enero.

Datos claves

Mohamed Ouahbi , campeón mundial sub-20, sustituirá a Walid Regragui en la selección de Marruecos.

, campeón mundial sub-20, sustituirá a en la selección de Marruecos. La Federación Marroquí aceptaría la solicitud de renuncia de Regragui tras la Copa África.

aceptaría la solicitud de renuncia de Regragui tras la Copa África. Marruecos enfrentará a Brasil, Escocia y Haití en el inicio del Mundial 2026.

