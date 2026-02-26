Néstor Lorenzo afirma que la Selección Colombia está para ganar el Mundial

Colombia se alista para un Mundial especial. Será el último de varios miembros de una generación histórica. También uno donde los cafeteros llegarán como subcampeones de América y donde Néstor Lorenzo sueña como nunca. Lejos de bajar la presión a sus hombres, pidió competir hasta el último día y no temer a la posibilidad de llevar la copa a Barranquilla, Medellín, Cali o Bogotá.

“Está para jugar a ganar, para ir partido a partido, para llegar hasta el último día del Mundial—¿La seguridad en México? Creo que es a nivel mundial una situación preocupante, a nivel regional, pero bueno, esperemos que estén las garantías y que todo salga bien”, comentaba con Gol Caracol o AS en la apertura de diferentes actos de la Federación en las horas de este martes como miércoles.

Los cafeteros arrancan su sueño a mediados de junio. Habrá choques con Uzbekistán, Portugal y ante el vencedor del Playoff entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo. Todos rivales de diferente calibre, con estilos más que distintos y donde el gran objetivo es ser primero de zona. No hacerlo supone, en gran parte, tener que jugar con Inglaterra o Croacia en las primeras eliminatorias de mano a mano. Lorenzo no teme a la presión.

Consultado por cómo va la lista para el torneo, el argentino negó que tenga todo cerrado. Quedan meses de partidos y de esperar por la salud de diferentes jugadores. Quien lo merezca, se lo gana: “Todos tendrán igualdad de condiciones, uno tiene que probar. Un jugador no entra al Mundial de una, pero los que fueron parte del proceso nos conocen y sabemos qué podemos exigirles y qué no. La selección está abierta”.

Igualmente, Lorenzo dejó en claro que de momento no ha tenido ninguna charla con Falcao para que Radamel juegue el Mundial como jugador de Millonarios. Un rumor que empezó a extenderse en las últimas jornadas y en tiempos donde solo Luis Jaier Suarez parece dar garantías como posible 9 del equipo. Colombia sueña con un Mundial especial donde los haya, donde será local en todos los partidos y donde su DT pide llegar hasta el 8 partido en Nueva Jersey.

Lorenzo respira por el fichaje de James por Minnesota

Consultado por el final de la novela alrededor del futuro de su estrella, Lorenzo se mostró agradecido con Los Loons por la posibilidad de darle a James rodaje. Espera que debute lo antes posible, pues no suma minutos desde el pasado mes de noviembre. Será nuevamente e el Mundial el máximo exponente de un combinado lleno de volantes y extremos en positivo momento.

“Estoy contento por la llegada de James a Minnesota. Ha hecho pretemporada con un equipo, está esperando el momento del debut, que es inminente, y bueno, que haga una buena temporada hasta que lo tengamos nosotros con todo el grupo”, confesiones del DT de los cafeteros. En marzo llegará una lista de convocados donde se espera que llegue James sin importar sus minutos en Minnesota.

