Durante el último tiempo, crecieron los indicios acerca de una posible separación entre Nicki Nicole y Trueno, dos artistas más reconocidos en el país y en toda Latinoamérica. La última canción de la cantante rosarina parece confirmar lo que se creía.

El videoclip del nuevo tema "No voy a llorar" de Nicki Nicole muestra a la artista lagrimeando y una letra muy emotiva. El tema parece dedicado a Trueno, quien era su pareja hasta hace unas semanas.

"No voy a llorar cuando te vayas, No voy a sufrir si tú me dejas. Ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mí", dice una parte de la letra del nuevo tema de Nicki Nicole. Sus fans mostraron su apoyo en las redes sociales y muchos quieren conocer el motivo de su separación.

Sin embargo, ninguno de los dos se ha manifestado públicamente al respecto, por lo que no se sabe si realmente se separaron o no. Considerando esto, lógicamente todavía no salieron a la luz los motivos de la supuesta separación.

¿Es verdad que se separaron Nicki Nicole y Trueno?

Los rumores crecieron en las últimas semanas, y la canción lanzada el viernes 10 de marzo de 2023 parece confirmar los indicios de una posible separación entre Nicki Nicole y Trueno. Sin embargo, ninguno se manifestó públicamente al respecto.