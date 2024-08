No es Campaz: el jugador de Rosario Central por el que Boca negoció en silencio

Boca no bajó la persiana en el mercado de pases y continúa buscando refuerzos para el plantel que conduce Diego Martínez. En las últimas horas, desde Brandsen 805 apretaron el acelerador para negociar con Rosario Central por la ficha de Jáminton Campaz, pero desde el Canalla lo declararon intransferible por lo que resta del año.

Si bien por el extremo colombiano volverán a intentar sumarlo en enero de 2025, Juan Román Riquelme también consultó por otro jugador del equipo que dirige Matías Lequi, quien tomó las riendas del club rosarino tras la salida de Miguel Ángel Russo. En silencio, sin mover demasiado el avispero para evitar que otro equipo se lo intente robar, buscaron a Tomás O’Connor.

Durante las últimas horas, el periodista Augusto César reveló en Equipo F que los directivos boquenses consultaron por el mediocampista de 20 años, que es una de las principales joyitas que tiene el Canalla. Sin embargo, por una cuestión económica no avanzaron: los santafesinos aseguraron que solamente sale por la cláusula de rescisión.

A raíz de ello, Riquelme y compañía se encargaron de ofrecer a Vicente Taborda, quien aún no resolvió su futuro, pese a que tiene todo acordado contractualmente para emigrar a préstamo hacia Platense, donde podría tener un segundo ciclo. Pero el extremo no aceptó marcharse hacia Rosario Central, por lo que Boca no desembolsará el dinero que solicita Gonzalo Belloso.

Tomás O’Connor en el radar de Boca. (IMAGO / Fotoarena)

El contrato de Tomás O’Connor en Rosario Central

Rosario Central, en marzo de 2024, se encargó de renovarle el vínculo a Tomás O’Connor hasta el 31 de diciembre de 2026 y lo blindó con una cláusula de rescisión por 20 millones de dólares.

Las estadísticas de Tomás O’Connor

Desde que debutó como profesional, el 7 de mayo de 2023, Tomás O’Connor afrontó un total de 53 partidos con la camiseta de Rosario Central: convirtió 3 goles y también aportó 4 asistencias.