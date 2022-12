Primero, cabe aclarar que Pamela Anderson estuvo más de dos años en pareja con el futbolista frances Adil Rami, con quien tuvo una escandalosa separación.

Rami, días atrás, fue quien insultó a Dibu Martínez luego de que Argentina le ganara a Francia la final del Mundial Qatar 2022. Tras las declaraciones contra el arquero, volvió del recuerdo una denuncia que la actriz Pamela Anderson, su expareja, hizo cuando se separó de él en 2019.

La actriz había acusado a Rami de ser un “monstruo, sociópata y narcisista” que llevaba una doble vida. Además, en el momento de anunciar su separación, acusó al defensor de haberle roto las manos.

“Cuando me aplastó las manos, especialmente la derecha, hasta rompérmelas, me tomó seis meses ir al doctor. Le dije que sentía como si fuera artritis, no podía decirle al doctor que había sido él quien me hirió, aunque sí se lo conté a su hermana y al conserje del Olympique de Marsella”, contó Pamela, quien luego agregó: “No podía escribir o abrir una botella sin dolor”.

En un posteo en Instagram, Pamela Anderson había anunciado su rutpura de la siguiente manera: “Los narcisistas no cambian. Los sociópatas no cambian. Correré por mi vida. Siempre luché por la verdad y la justicia. Esta es mi peor pesadilla. Estoy feliz de saber la verdad, pero duele como el infierno”, soltó.

El romance entre Anderson y Rami se remonta a 2027. Dos años después, la actriz descubrió que su pareja seguía manteniendo una relación con su ex, sin que ella supiera. “Los últimos dos años de mi vida fueron una gran mentira. Me estafaron, me hicieron creer que teníamos un ‘gran amor’. Estoy devastada al descubrir en los últimos días que estaba viviendo una doble vida”, contó la actriz.

Qué dijo el futbolista Adil Rami sobre Dibu Martínez

Adil Rami compartió algunas historias en su cuenta de Instagram dedicadas al Dibu Martínez tras la victoria de Argentina sobre Francia en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no fueron para nada cariñosas.

“Emiliano Martínez es la mayor mierda en el mundo del fútbol. El hombre más odiado”, escribió Rami en una publicación en su cuenta de Instagram.