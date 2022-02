El popular youtuber e influencer Yao Cabrera fue noticia en el inicio de esta semana luego de caer desde un tercer piso en Villa Carlos Paz, Córdoba. Estuvo internado en terapia intensiva, pero se recuperó rápidamente y los médicos lo enviaron a su casa. Por eso, tomó nuevamente el control de sus redes sociales y publicó un comunicado sobre su estado de salud para llevarle tranquilidad a sus fans.

+Sorteo Mi Palabra de Javier Milei en febrero: ¿Cómo y cuándo participar?

"Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive a los que me querían ver muerto. Decirles que estoy un poco asustado con lo que me pasó y que por el momento no voy a hacer declaraciones con lo sucedido", publicó en Instagram, la red social en la que tiene más de 9 millones de seguidores.

+Cocaína envenenada: cuáles pueden ser las consecuencias en las personas

Por último, hizo referencia al combate que tiene pautado con el Chino Maidana en Dubai: "Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto hasta tener los resultados finales del golpe en mi cabeza. Quiero pelear el 5 de marzo y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos".

+Yao Cabrera sufrió un golpe luego de caer desde un tercer piso

¿Peligra la pelea entre Yao Cabrera y el Chino Maidana?

Marcos Chino Maidana y Yao Cabrera por el momento serán los protagonistas de uno de los combates más mediáticos del año. El ex boxeador decidió volver a subir al ring luego de haber aceptado el desafío del youtuber, quien lo había retado a través de las redes sociales luego de la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, que se realizó en octubre pasado, en Miami.

El influencer uruguayo de 24 años tendría la intención de que la pelea se realice tal y como estaba pautada pese a su accidente. Según confirmó la agencia Chino Maidana Promotions y Legacy Sports, el combate se llevará a cabo el sábado 5 de marzo, en horario a confirmar en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.