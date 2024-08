El Xeneize cayó por penales en Brasil y quedó eliminado, fue una serie que no estuvo exenta de polémicas.

Fue una noche brava para Boca en Brasil contra Cruzeiro por los octavos de la Copa Sudamericana. El 1 a 0 en la ida -disputada en la Bombonera- era un resultado que dejaba la serie más que abierta. Todo comenzó muy cuesta arriba para los de Diego Martínez en el Mineirao ya que antes del minuto de juego se quedó con uno menos por la expulsión de Luis Advíncula tras una fuerte infracción. Todo empeoró a los nueve minutos del primer tiempo cuando Matheus Henrique estableció el 1 a 0 e igualó la serie.

La gran polémica de la noche se dio a los 20 minutos del primer tiempo, cuando el local estableció el 2 a 0. Lo primero que reclamaron los hinchas de Boca es que, del córner que vino el gol, no había sido ya que la pelota había salido cuando la tenía el jugador de Cruzeiro, pero ese no fue el único reclamo en la ampliación del marcador. Tras el tiro de esquina, el rebote dentro del área le quedó a Walace quien remató de derecha y, desvío mediante, venció a Chiquito Romero. La queja de los hinchas de Boca es que no se revisó un offside pasivo de un futbolista de Cruzeiro que podía tapar la visión del arquero Xeneize.

¿Cómo terminó el partido?

El gol de Walace fue determinante porque dio vuelta el resultado global, pero Boca -plantándose con uno menos- descontó mediante Milton Giménez y el encuentro terminó 2 a 1 para el local, por lo que todo se definió por penales. Todos convirtieron menos Miguel Merentiel y así fue que Cruzeiro clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana y dejó en el camino al conjunto de Diego Martínez.

La buena noticia que recibieron los hinchas de Boca antes del partido

En la antesala al duelo contra Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Xeneize logró sellar su pase al Mundial de Clubes 2025. Como San Pablo venció y eliminó a Nacional de la Copa Libertadores, los charrúas quedaron sin chances de superar a Boca en el ranking Conmebol. Si bien el foco estaba puesto en el partido en Brasil, haber recibido esa ratificación fue algo celebrado por los fanáticos del club de la Ribera.

El reclamo de los hinchas de Boca en las redes sociales