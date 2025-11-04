Es tendencia:
Opinión

El Chango Zeballos está ante el partido de su vida y todo Boca se ilusiona con que lo aproveche

El Chango está ante la oportunidad de su carrera y en uno de los mejores momentos de ella. Depende solo de él aprovecharla al máximo.

Por Lautaro Tiburzio

122 partidos como profesional, y el más importante de su vida será el que va a tener de frente el próximo domingo. Exequiel Zeballos está a cinco días de ser titular en un Superclásico ante River por primera vez en su carrera, y en un momento especial desde lo futbolístico.

El Chango llega al partido más importante del semestre para Boca como la figura del equipo en lo ofensivo, aportando dos goles y dos asistencias en los últimos tres partidos, y en un nivel de confianza por las nubes gracias al apoyo de toda la delegación, un buen estado físico y la comodidad dentro de la cancha.

Zeballos ha tenido noches de gala con la camiseta de Boca, como aquellos penales en la Libertadores 2023 ante Nacional y Racing, o como sus actuaciones ante Independiente, y es una realidad que lleva 26 participaciones directas al gol como profesional, pero en ningún partido de toda su carrera ha tenido la injerencia previa que arrastra para este Superclásico.

A sus 23 años, el extremo nacido en Santiago del Estero quiere su jornada consagratoria este domingo en La Bombonera y buscará ser el protagonista del ataque xeneize ante River, en su primer Superclásico como titular y el cuarto que disputará como profesional.

El dato concreto es que, desde que subió a primera, Zeballos tuvo la posibilidad de ser parte de 13 partidos ante River, pero solo pudo sumar minutos en tres oportunidades y nunca desde el arranque. 23 minutos en la Copa de la Liga 2023, 45 minutos en la Liga de 2024 y 23 más en el último Superclásico son sus números ante el eterno rival.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca.

Las lesiones, las decisiones técnicas o simplemente las situaciones de partido impidieron que el Chango pueda tener más tiempo en cancha ante los de Núñez. Ahora, de la mano de Claudio Úbeda, Zeballos quiere sumar su primer clásico contra River desde el inicio y tener los focos de todo el mundo sobre sus pies.

Los dos jugadores de Boca que Inter Miami quiere fichar para la temporada 2026

Los dos jugadores de Boca que Inter Miami quiere fichar para la temporada 2026

El Chango está ante el partido de su vida, en un momento en el que genera ilusión como cuando daba sus primeros pasos, y los hinchas de Boca depositan su confianza en él para ganarle a River y meterse en la Copa Libertadores del año próximo. Si lo aprovecha, tendrá de esas tardes consagratorias que tanto busca desde que debutó como profesional. Está en sus manos.

DATOS CLAVE

  • Exequiel Zeballos, de 23 años, será titular en un Superclásico ante River por primera vez en su carrera.
  • El extremo nacido en Santiago del Estero lleva 26 participaciones directas al gol como profesional.
  • Zeballos disputó 122 partidos como profesional, con solo tres presencias ante River previamente.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

