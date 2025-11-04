Los dos jugadores de Boca que Inter Miami quiere fichar para la temporada 2026

Mientras se prepara para el Superclásico contra River en La Bombonera, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca se encuentran expectantes al mercado de pases, debido a que equipos del exterior están siguiendo de cerca a algunos de sus futbolistas con la intención de ficharlos.

En este contexto, Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, que se encuentra peleando por los playoff de la MLS, está siguiendo a dos jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club con el objetivo de realizar una oferta formal de cara a la ventana de fichajes que abrirá en enero.

Según pudo saber Bolavip, las Garzas están interesados en el defensor central Lautaro Di Lollo, y en el mediocampista Milton Delgado, dos futbolistas que son importantes para Claudio Úbeda, ya que se asentaron como titulares a lo largo del desarrollo del Torneo Clausura.

En el caso del defensor central, Javier Mascherano lo conoce de su paso por la Selección Argentina Sub 20 y es por eso que quiere contar con él, teniendo en cuenta que no está conforme con el rendimiento de su zaga central durante todo el transcurso de la MLS.

Por el lado de Delgado, es más bien un interés desde la dirigencia de Inter Miami. Su búsqueda se debe a que Sergio Busquets, el mediocampista central del club, anunció su retiro para el final de la temporada y es por eso que ya están en la búsqueda de su reemplazante.

Un dato para tener en cuenta y que podría complicar las negociaciones es que ambos tienen contrato a largo plazo con Boca. Di Lollo renovó meses atrás y extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2029, mientras que Delgado tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.

Además, ambos están blindados por el elenco de la Ribera. En los dos casos, los futbolistas tienen una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, cifra alta para Inter Miami, ya que nunca realizó una transferencia tan alta. La mayor fue la de Rodrigo De Paul, por quien pagaron 12 millones de la misma moneda.

Los jugadores que se irán de Boca en diciembre

Por otro lado, en cuanto a las bajas en Boca, ya hay por lo menos cuatro nombres que se irían del club. Dos de ellos son Frank Fabra y Cristian Lema, quienes finalizan su contrato el 31 de diciembre de este año y desde la dirigencia les informaron que no les renovarán. Javi García, por su parte, deberá definir si sigue o no, ya que también queda libre.

Por último, Ignacio Miramón también abandonará el equipo. El volante central que llegó a préstamo de Lille hace un año y medio, regresará al elenco francés debido a que el Xeneize no hará uso de la opción de compra por un porcentaje de su pase.

