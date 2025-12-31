Es tendencia:
Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Nuestra edición de los Martín Fierro para Bolavip a lo mejor y lo peor del 2025, con nombres importantes entre los ganadores.

Por Toti Pasman

Después de mucho trabajo y arduas negociaciones con mi amigo Luis Ventura, recibí la habilitación de su parte para dar los Martín Fierro “Toti” del año para Bolavip. Hagamos una fiesta acorde para despedir el 2025. ¡Salud!

El premio Toti al Vendehumo del Año – Edinson Cavani

No podía ser otro que Edinson Cavani. La explicación que dio el otro día sobre el motivo por el que erró el gol contra Alianza Lima que dejó a Boca sin Libertadores no tiene nombre. No se puede ser tan versero. Hay veces que es más fácil decir “perdón, me erré un gol increíble”. “Que me caí, que me choqué con el rival, que estaba cansado”. No va Edi, no va. Sobre el final, te quedaste con el vendehumo del año.

El premio Toti al Chantapufi del Año – Miguel Borja

El Colibrí, señores. Borja comenzó el año afirmando una vez más que quería a River, que era de River y que se iba a quedar porque estaba feliz ahí. Después, cuando se confirmó su salida, dijo que ante un llamado de Román iría a Boca porque su hermano es de Boca. Y terminó usando todo esto para irse a México. Puertas cerradas para Miguel en el fútbol argentino, y merecido premio al chanta del 2025.

El premio Toti al Gol del Año – Franco Mastantuono

El tiro libre de Mastantuono a Boca. Un golazo que valió 45 millones de euros. Sin ese chanfle perfecto, el Real Madrid no podía esa guita por la joyita de River.

Tweet placeholder

El premio Toti al Mejor Jugador del Año – Nahuel Losada

Acá meto un batacazo, porque para mí fue Nahuel Losada. El arquero de Lanús fue la figura absoluta de la final de la Sudamericana, y fue el título más importante que ganó un equipo argentino en el año. Héroe ante Mineiro y MVP del 2025 en los premios Toti. ¡Chapeau, Nahuel!

El premio Toti al Mejor DT del Año – Eduardo Domínguez

El Barbeta Domínguez, con amplia diferencia. Verón lo quiso sacar de Estudiantes a mitad de año. Resistió gracias a Angeleri, a los hinchas y a los jugadores. Terminó siendo bicampeón del fútbol argentino ganando el Clausura ante Racing y el Trofeo de Campeones ante Platense. Llegó a los 5 títulos con el Pincha y ya está a uno de Zubeldía. Además del Premio Toti, recibió otra recompensa de fin de año: la renovación en Estudiantes hasta 2027.

