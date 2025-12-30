Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toti Pasman

Boca es un gigante a la sombra de River: solo si gana la séptima y hace un estadio más grande, volverá a ser el número 1 de Argentina

El Millonario es el equipo más convocante del mundo por tercer año consecutivo y esto, a los hinchas de Boca, les duele más que la final de Madrid.

Por Toti Pasman

Seguí a Bolavip en Google!
River llena su cancha gigante partido tras partido.
© GettyRiver llena su cancha gigante partido tras partido.

River es el equipo más convocante del mundo por tercer año consecutivo. Chapeau, Napoleón. La mística de Marcelo Gallardo en Madrid lo hizo. La reforma de Jorge Brito lo hizo, transformando al Estadio Monumental de Núñez en el Maracaná argentino.

Yo creo que a los hinchas de Boca, esta derrota, o mejor dicho, esta victoria de River, les duele tanto o más que aquella final en la Copa Libertadores de América del año 2018 en el Santiago Bernabéu.

Hoy Boca es un gigante dormido. Sigue siendo un gigante, pero a la sombra de River. ¿Hasta cuándo? Hasta que gane la séptima Libertadores con un proyecto futbolístico serio y hasta que haga una cancha más grande que la del Millonario.

Boca tiene que agrandar la Bombonera con el “Proyecto Esloveno Plus”, que es el único viable hoy en día, o llevar adelante la construcción de un estadio completamente nuevo, para más de 100.000 personas.

En definitiva, ganando la séptima y teniendo un estadio más grande que el de River, Boca volverá a ser el equipo número 1 de la Argentina. Hoy es River y hay que reconocerlo.

Si los hinchas de Boca se golpeaban el pecho cuando eran los que más entradas vendían, hoy lo puede hacer River, que tuvo un presidente que dejó un estadio extraordinario que puede ser techado de la mano de Stefano Di Carlo.

Publicidad

Mientras tanto, Juan Román Riquelme festeja que cambió la puerta de Brandsen 805, que trae un Hard Rock Café y que pintó la Bombonera. Con eso, no alcanza.

Cambios drásticos en el Monumental de River: se viene el techo y la capacidad llegará a 100 mil espectadores

ver también

Cambios drásticos en el Monumental de River: se viene el techo y la capacidad llegará a 100 mil espectadores

toti pasman
Toti Pasman

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Con la llegada del 2026 Lionel Scaloni recupera una pieza para la Finalissima y el Mundial
Selección Argentina

Con la llegada del 2026 Lionel Scaloni recupera una pieza para la Finalissima y el Mundial

Lucas Pratto: “No entiendo cómo a River le puede ir tan mal”
River Plate

Lucas Pratto: “No entiendo cómo a River le puede ir tan mal”

Dylan Gorosito ya pidió pista en la Primera de Boca: "No hablé con nadie, pero me tengo que presentar"
Boca Juniors

Dylan Gorosito ya pidió pista en la Primera de Boca: "No hablé con nadie, pero me tengo que presentar"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo