Fin de la novela: Eduardo Domínguez renovó su contrato y seguirá en Estudiantes de La Plata

Después de varios días de incertidumbre, la novela llegó a su fin: Eduardo Domínguez seguirá siendo el director técnico de Estudiantes de La Plata. Los rumores y las largas negociaciones ya son parte del pasado y es oficial la continuidad del entrenador campeón del fútbol argentino que cerró el 2025 con dos títulos en solo una semana: Torneo Clausura y Trofeo de Campeones.

Si bien a lo largo del año estuvo en la cuerda floja en más de una oportunidad, finalmente consiguió dar vuelta la situación y encabezó un equipo que se hizo fuerte en los momentos decisivos. Por ese motivo, Juan Sebastián Verón confió y se la jugó por hacer una fuerte inversión para mantener al DT de 47 años que se ganó el apoyo de todos los hinchas por su gran actualidad en el club.

Lo cierto es que Domínguez extendió su contrato con Estudiantes por dos años más. Con el claro objetivo de repetir los logros en el ámbito doméstico pero ir en busca de competir en la Copa Libertadores, la dirigencia del Pincha estiró el vínculo hasta el 31 diciembre de 2027. Así, podrá enfocarse de lleno en lo futbolístico y consolidad un equipo de jerarquía para los certámenes.

Un dato importante a tener en cuenta es que una de las grandes cuestiones que se dieron durante la negociación y permitieron llegar a un acuerdo entre las partes implicadas, es que recibirá un importante aumento salarial. Este era uno de los ítems más relevantes en la previa, pero la institución quedó conforme con el trabajo del entrenador y es por eso que cedió de forma positiva.

El director técnico que arribó a Estudiantes el 7 de marzo de 2023 y tiene un promedio de 1,62 puntos por partido disputado, fue más que solicitado por otros equipos importantes. Como no podía ser de otra manera, los hinchas de Boca lo pidieron incansablemente pero desde el Xeneize en ningún momento se movieron formalmente para intentar tentarlo y convencerlo de ir.

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Desde su arribo, Domínguez ganó 5 títulos en Estudiantes: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025, Trofeo de Campeones 2025. No conforme con estos logros ya alcanzados, durante los próximos meses tiene el desafío de tener 3 finales por delante: Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones.

