Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Fin de la novela: Eduardo Domínguez renovó su contrato y seguirá en Estudiantes de La Plata

Tras salir campeón del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, el Pincha anunció la extensión del vínculo del entrenador.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata.
© GettyEduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata.

Después de varios días de incertidumbre, la novela llegó a su fin: Eduardo Domínguez seguirá siendo el director técnico de Estudiantes de La Plata. Los rumores y las largas negociaciones ya son parte del pasado y es oficial la continuidad del entrenador campeón del fútbol argentino que cerró el 2025 con dos títulos en solo una semana: Torneo Clausura y Trofeo de Campeones.

Si bien a lo largo del año estuvo en la cuerda floja en más de una oportunidad, finalmente consiguió dar vuelta la situación y encabezó un equipo que se hizo fuerte en los momentos decisivos. Por ese motivo, Juan Sebastián Verón confió y se la jugó por hacer una fuerte inversión para mantener al DT de 47 años que se ganó el apoyo de todos los hinchas por su gran actualidad en el club.

Lo cierto es que Domínguez extendió su contrato con Estudiantes por dos años más. Con el claro objetivo de repetir los logros en el ámbito doméstico pero ir en busca de competir en la Copa Libertadores, la dirigencia del Pincha estiró el vínculo hasta el 31 diciembre de 2027. Así, podrá enfocarse de lleno en lo futbolístico y consolidad un equipo de jerarquía para los certámenes.

Tweet placeholder

Un dato importante a tener en cuenta es que una de las grandes cuestiones que se dieron durante la negociación y permitieron llegar a un acuerdo entre las partes implicadas, es que recibirá un importante aumento salarial. Este era uno de los ítems más relevantes en la previa, pero la institución quedó conforme con el trabajo del entrenador y es por eso que cedió de forma positiva.

El director técnico que arribó a Estudiantes el 7 de marzo de 2023 y tiene un promedio de 1,62 puntos por partido disputado, fue más que solicitado por otros equipos importantes. Como no podía ser de otra manera, los hinchas de Boca lo pidieron incansablemente pero desde el Xeneize en ningún momento se movieron formalmente para intentar tentarlo y convencerlo de ir.

Publicidad
Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Ander Herrera no se retira: tomó la decisión de seguir jugando en Boca

ver también

Ander Herrera no se retira: tomó la decisión de seguir jugando en Boca

Desde su arribo, Domínguez ganó 5 títulos en Estudiantes: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025, Trofeo de Campeones 2025. No conforme con estos logros ya alcanzados, durante los próximos meses tiene el desafío de tener 3 finales por delante: Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones.

DATOS CLAVE

  • Eduardo Domínguez renovó su contrato y seguirá al frente del plantel profesional de Estudiantes de La Plata.
  • El nuevo vínculo se extiende por dos temporadas completas, hasta el 31 de diciembre de 2027.
  • En poco más de 2 años, conquistó 5 títulos y tiene por delante 3 finales para agrandar su palmarés como DT.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Qué dice el entorno de Ascacibar sobre su posible llegada a Boca
Boca Juniors

Qué dice el entorno de Ascacibar sobre su posible llegada a Boca

Foster Gillett define el futuro de Cristian Medina y se aleja de Estudiantes
Fútbol Argentino

Foster Gillett define el futuro de Cristian Medina y se aleja de Estudiantes

Los 3 mayores escándalos del fútbol argentino en 2025
Fútbol Argentino

Los 3 mayores escándalos del fútbol argentino en 2025

El drama que atraviesa Juan Portillo en la pretemporada de River
River Plate

El drama que atraviesa Juan Portillo en la pretemporada de River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo