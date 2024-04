Rafael Nadal se bajó del Masters 1000 de Montecarlo, está en duda para Barcelona y Roland Garros cada vez está más cerca. Andy Roddick, quien compartió circuito con el oriundo de Manacor por algunos años, mostró preocupación por su físico, le recomendó que haga lo imposible por cerrar su carrera a lo grande y usó el ejemplo de Federer, quien se retiró en la Laver Cup y no un torneo grande, como seguramente hubiese querido.

En su podcast “Served with Andy Roddick”, el ex número 1 del mundo habló de la situación de Rafael Nadal y fue contundente: “Tengo la esperanza en el fondo de mi mente de que se recuperará. Y no necesita estar sano durante 52 semanas, necesita estar sano durante dos meses. Simplemente haz todo lo que puedas, toma todos los analgésicos que necesites tomar y vamos a por uno más”.

Además, agregó, respecto a una hipotética retirada en Roland Garros: “Siempre pensé que íbamos a tener alguna versión de eso, tal vez no ganar, pero imagínalo ganando la tercera ronda en Roland Garros, un partido difícil a cuatro sets, el lugar se viene abajo… Quiero eso para él”.

Rafael Nadal se encuentra actualmente en Barcelona entrenando para ver si llega en condiciones a jugar el torneo de Conde de Godó. De no llegar, su próxima meta será el Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica. Después se vendrá el Masters de Roma y el 26 de mayo inicia la cita más importante de polvo de ladrillo: Roland Garros.

Cabe recordar que la molestia física de Rafael Nadal es en el abdomen, músculo vital para el tenis ya que está fuertemente involucrado en cada uno de los golpes. La realidad es que faltan unas semanas para Roland Garros y es probable que él diga presente, pero para poder competir en alto nivel necesita llegar con rodaje y qué mejor que hacerlo en Barcelona, Madrid y Roma.

Roddick, sobre el final de Roger Federer

“Roger se retiró en la Laver Cup. Probablemente él no diría eso en voz alta, pero Roger quería retirarse en Wimbledon o en el US Open. Quería jugarlos, quería hacer eso, quería decir ‘adiós’. Sucedió en tres días en lugar de tres meses. Parece que nos estamos acercando a que eso sea una realidad para Rafa”, concluyó Andy Roddick.