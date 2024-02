El nombre de Alejandro Delorte está asociado a Olimpo de Bahía Blanca y también a su destacada altura. Mide 199 centímetros y durante toda su carrera, fue el futbolista más alto del fútbol argentino cuando le tocó vestir las camisetas del Aurinegro, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata y varias del ascenso.

A sus 43 años había decido colgar los botines jugando en Pacífico, el club de su pueblo -ubicado a unos kilómetros de Bahía Blanca- pero en enero de este 2024 decidió regresar y fue por un llamado que recibió: “Me puse la camiseta de Pacífico de Cabildo, que disputa la Liga del Sur por el llamado de dos amigos, Gabriel Dietrich y Esteban Angelini, que son de ese pueblo como yo y están desarrollando su primera experiencia como técnicos. Qué mejor que poder darles una mano desde adentro”, así le contó Delorte a Infobae el motivo de su retorno a las canchas.

Delorte quiere ser DT

“Me gusta estar en el vestuario porque te aggiornás y, como estoy haciendo el curso de técnico, creo que es importante porque me doy cuenta cómo piensan, poniendo mi cabeza en el futuro”, afirmó el Flaco.

¿Dónde juega Pacífico?

Pacífico es uno de los clubes que disputa la Liga del Sur, en la que se nuclean los equipos de la zona. Es un certamen regional más que interesante que tiene nombres fuertes. Inclusive, para Delorte significa la posibilidad de seguir con su familia sin tener que trasladarse, ya que él nació en Cabildo y vive allí: “Cuando le di la noticia a mi familia, la reacción fue normal, porque saben que me encanta jugar al fútbol, disfrutar del vestuario y pisar la cancha en cada partido. Lo que sí me significó una satisfacción es que mis sobrinos, que son chicos, recién ahora me pudieron ver en acción. La idea de regresar daba vueltas, porque siempre que estaba en el pueblo, como tengo muchos amigos en el club, tenía las puertas abiertas para entrenar y ahí te das cuenta de que las ganas se mantienen”.

¿Cómo es volver del retiro?

“Volver a pisar una cancha y estar dentro de un vestuario, son sensaciones maravillosas, no solo por el presente, sino porque te transportan a los inicios y a los esfuerzos que uno hizo a lo largo de la carrera para llegar hasta allí. Un hecho que también colaboró es que la cancha de mi club siempre está hermosa y perfecta, entonces te incentivo”, concluyó Delorte.