Conmoción en el TC por el feroz accidente de Lautaro Berot: se descompensó, chocó de frente y perdió el casco

El chubutense sufrió un accidente en el autódromo Roberto Mouras de La Plata durante los ensayos libres del Turismo Pista.

Por Julián Mazzara

Lautaro Berot sufrió un fuerte accidente automovilístico.
© CapturaLautaro Berot sufrió un fuerte accidente automovilístico.

Terror al volante. En medio de las pruebas libres del Turismo Pista, el piloto chubutense Lautaro Berot fue el gran protagonista de un accidente que conmocionó a todo el automovilismo argentino. Durante los ensayos del último viernes en la Clase 2, se desvaneció mientras iba a bordo de su Volkswagen Up, chocó de frente contra un muro del autódromo Roberto Mouras de La Plata que lo tumbó en el impacto y luego se le salió el casco.

El oriundo en Esquel, por fortuna, ya se encuentra en su casa y fuera de peligro, aunque padeció una fisura en la pelvis. Pero, cuando ya pudo volver a tener contacto con la realidad, mientras descansaba en su domicilio, explicó: “Me desmayé por inhalación de gases y se quedó el acelerador a fondo. No me enteré nunca del choque”, detalló en un posteo de Instagram.

Al momento de producirse el accidente, Berot perdió el casco, y es algo que se observa en la grabación gracias a la cámara a bordo del vehículo. Lógicamente, llamó muchísimo la atención, y desde la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) están investigando las razones del desprendimiento.

Durante las últimas horas, Leonardo, el padre del piloto de 21 años, dialogó con Infobae y explicó que el casco tiene los clips del HANS (elemento que protege el cuello) arrancados, pero que su hijo no posee ningún daño en la cabeza. Inmediatamente, lo trasladaron al Sanatorio Bazterrica, donde le realizaron una serie de estudios y allí fue que se constató la fisura en la pelvis.

Debido a este accidente, desde la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC se emitió un comunicado para convocar al piloto para el próximo martes 10 de febrero, a quien también le suspendieron la Licencia Deportiva por prescripción médica. Incluso, desde la entidad, sostienen que es completamente extraño lo que ocurrió con el casco de Berot y que por esa misma razón es que abrieron una investigación.

DATOS CLAVES

  • El piloto Lautaro Berot sufrió una fisura de pelvis tras chocar en La Plata.
  • El accidente ocurrió por inhalación de gases que causó el desvanecimiento del piloto de 21 años.
  • La ACTC investiga por qué se desprendió el casco y suspendió la licencia de Berot.
