El mensaje de Franco Colapinto a Luciano Benavides tras ganar el Dakar más cerrado de la historia

Este sábado se terminó el Rally Dakar 2026 y en una definición sin precedentes, Luciano Benavides se consagró campeón. El salteño le ganó por apenas dos segundos al norteamericano Ricky Brabec luego de trece días de competencia y 49 horas cronometradas atravesando el sofocante desierto árabe.

Benavides, que ya había sido campeón del mundo en 2024, había reconocido tiempo atrás en Bolavip que el Dakar era su gran objetivo y ahora puede llamarse a sí mismo el ganador de la carrera más difícil del mundo. Algo que su hermano, Kevin, logró conquistar en dos ocasiones. Los hermanos Benavides han dejado en alto la bandera argentina en el deporte motor una vez más, y quien no dejó pasar la oportunidad de enviar sus felicitaciones fue Franco Colapinto.

Luciano Benavides, campeón del Dakar 2026 en moto. (Rally Dakar)

En su cuenta de Instagram, Colapinto reposteó un video donde se puede ver a Luciano y Kevin festejando el triunfo del menor de los Benavides en el Dakar 2026 junto a todo el KTM Factory Racing. Y el mensaje fue alto y claro: “Así se festeja cuando sos argentino loco. Qué lindo, gracias por tantas alegrías. ¡Dale Campeón!“, escribió el piloto de Alpine.

Colapinto, por su parte, se prepara para iniciar la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Alpine. El piloto argentino se encuentra ya en Enstone, esperando los tests de pretemporada en Barcelona, pactados para el próximo 23 de enero.

Cómo le fue a los argentinos en el Dakar 2026

La victoria de Luciano Benavides fue lo más destacado de la participación argentina en el Rally Dakar 2026, pero no lo único. Varios argentinos ganaron etapas en diferentes categorías, como fue el caso de Nico Cavigliasso y Valen Pertegarini como dupla en la categoría Challenger, donde también ganó etapas Augusto Sanz, como copiloto de la neerlandesa Puck Klaassen.

Kevin Benavides, en su salto a las cuatro ruedas, también ganó etapas junto a Lisandro Sisterna, incluyendo la final de la categoría. Cavigliasso y Pertegarini fueron terceros en la general, Sanz y Klaassen quintos y Kevin Benavides junto a Lichi Sisterna, séptimos. David Zille y Sebastián Cesana también terminaron dentro del top ten y ganaron una etapa.

Cavigliasso y Pertegarini se metieron en el podio de la categoría Challenger.

En SSV, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi ganaron etapas y terminaron quintos de la general, mientras que Manu Andújar, el dos veces ganador en cuatriciclos, y su navegante, Andrés Frini, fueron séptimos. Finalmente, en la categoría Mission 1000 con la moto eléctrica, Benjamin Pascual se subió al tercer escalón del podio general, y ganó más de la mitad de las etapas de la competición.

