Jamie Carragher supo ganarse las críticas de los fanáticos argentinos cuando cuestionó el fichaje de Lisandro Martínez por el Manchester United. Si bien pidió disculpas conforme fue viendo el rendimiento del defensor de la Selección Argentina, quedó el recuerdo por estos cuestionamientos. Ahora, ambos protagonistas se cruzaron en una entrevista y el ex zaguero del Liverpool lo elogió luego del triunfo de los ‘Diablos Rojos’ ante Fulham.

“No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura… No me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensor central“, supo decir Carragher, quien es analista de la Premier League para Sky Sports. El tiempo, claramente, no le dio la razón, ya que Licha se convirtió en una de las figuras del Manchester United.

Durante la pasada temporada, de hecho, la ausencia de Martínez, debido a diferentes lesiones, se sintió en la zaga de los ‘Diablos Rojos’. Cuando estuvo en cancha, siempre fue de lo más destacado del equipo de Erik ten Hag y se ganó el cariño de los hinchas, quienes hasta le dieron un apodo: ‘The Butcher’ (‘El Carnicero’).

El cruce entre Jamie Carragher y Lisandro Martínez: “Es un guerrero cuando juega”

Luego del primer partido de la temporada 2024-25 de la Premier League, donde Manchester United venció a Fulham por 1-0 con gol de Joshua Zirkzee, Carragher estuvo en la pantalla de Sky Sports para el post-partido en donde hubo una entrevista con Lisandro Martínez, de gran rendimiento para sostener el arco en cero.

Joshua Zirkzee y su festejo con Garnacho y el resto del Manchester United (IMAGO / PA Images).

Precisamente, hubo un saludo entre el defensor argentino y el ahora analista inglés. Algunos usuarios en redes sociales notaron que no hay mucha diferencia de altura entre ambos, casualmente cuando el propio Carragher lo había criticado por esta característica.

La actuación de Lisandro Martínez ante Fulham fue superlativa y clave para que su equipo sume los tres puntos. De hecho, uno de sus highlights en el partido fue un duelo que tuvo con Adama Traoré, el reconocido atacante de gran porte físico. En un cruce, Licha dominó con el cuerpo y explicó cómo lo hizo.

“Lo mandé al gimnasio. Aprendí de la primera, que me mató, y se la devolví“, dijo, entre risas y ante la sorpresa de los analistas de Sky Sports. La entrevista fue bastante descontracturada y elogiada por el propio Carragher. “Buena entrevista… Es un guerrero cuando lo ves jugar“, elogió el histórico futbolista, que supo brillar en Liverpool.

Fuente: Sky Sports

Jamie Carragher se disculpó por las críticas a Lisandro Martínez

Durante la ausencia de Lisandro Martínez debido a una lesión sufrida en la temporada 2023-24, que lo marginó de estar en el Manchester United, Carragher aprovechó para pedir disculpas por sus palabras tiempo atrás.

“Le pasa a cualquier central que llega a la Premier League y mide menos de 1.80. Automáticamente piensas: ‘va a tener problemas’, y él no los tuvo. Me gustaría disculparme con Lisandro Martínez, fue la sorpresa de la temporada para mí“, confesó.

Evidentemente, el ex defensor de la Selección de Inglaterra quedó impresionado por el rendimiento del vigente campeón del mundo y bicampeón de la Copa América (2021 y 2024). Esto también provocado por los malos rendimientos que tuvo la última línea del Manchester United.