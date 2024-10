Erling Haaland se ha convertido en un auténtico ‘killer’ del área y no para de ratificarlo en cada partido del Manchester City. Sus goles le han significado puntos importantes al equipo de Pep Guardiola. Para ello, tiene varias figuras a las que considera su inspiración, pero hubo una que llamó la atención, según confesó en una entrevista.

Desde su llegada a los Citizens, el noruego se ha quedado con dos botas de oro de la Premier League (2022-23 y 2023-24). En la primera, logró el récord absoluto de mayor cantidad de goles en una misma temporada de la liga inglesa con 36 tantos, superando los 34 que ostentaban Andy Cole (Newcastle 1993-94) y Alan Shearer (Blackburn 1994-95).

Por supuesto, estos logros individuales vienen acompañados de títulos conquistados en el equipo de Guardiola. Ya son seis consagraciones para el noruego desde que viste la camiseta skyblue: dos Premier Leagues (2022-23 y 2023-24), la UEFA Champions League 2022-23, la FA Cup 2022-23, la Supercopa de Europa 2023 y la Community Shield 2024.

El delantero de la Premier League que inspira a Haaland

Para ser el goleador de clase mundial que es, Erling Haaland demuestra una gran adicción por el fútbol. Según reveló Kevin de Bruyne en una entrevista pocos meses después de la llegada del noruego al Manchester City, “está muy obsesionado con los goles“.

Esa obsesión con los goles la tiene a tal punto que sigue a los mejores delanteros del mundo para mejorar constantemente sus habilidades de forma individual. En este sentido, el propio Haaland sorprendió en una entrevista a Sky Sports tiempo atrás al revelar que un delantero de la Premier League es su gran inspiración.

“He estado, no estudiando, pero observando a muchos jugadores (…) Tomemos un ejemplo: correr detrás del central cuando el número 10 tiene el pelota. Tal vez tengas al mejor del mundo en eso en Jamie Vardy. Lo he estado mirando mucho exactamente por eso“, contó el noruego por aquel entonces.

Jamie Vardy, delantero del Leicester City (IMAGO / Sportimage).

El particular cruce entre Erling Haaland y Jamie Vardy en un partido

Durante un partido de la Premier League donde Manchester City le ganó a Leicester City por 3-1 en abril de 2023, se dio una particular acción entre Haaland y Vardy. El delantero de los ‘Foxes’ le habló con la boca tapada al noruego del City, luego de que éste le marcó un doblete en 25 minutos.

Erling Haaland, junto a Jamie Vardy en el Manchester City vs. Leicester de abril de 2023 (IMAGO / Propaganda Photo).

Según algunas versiones, Vardy le habría pedido a Haaland que saque el pie del acelerador y afloje un poco con los goles, en tono de broma, por supuesto. Lo cierto es que, después de esto, el noruego no anotó goles, pero sí se llevó el triunfo.