Guardiola criticó a la dirigencia del Manchester City: “No entiendo por qué el club no gasta más dinero”

Luego de un nuevo decepcionante empate el fin de semana, donde dejó escapar una ventaja de dos goles ante Tottenham por la Premier League, Pep Guardiola volvió a enfrentar a los medios este martes, en la previa de la semifinal de vuelta de la Carabao Cup que enfrentará a su Manchester City y al Newcastle. Y dejó un titular sumamente duro para los altos mandos del club.

Los Citizens llegan con la ventaja a la semifinal, y Guardiola recibió un fuerte impulso para su plantel con los fichajes de Antoine Semenyo (72 millones de euros) y Marc Guehi (23 millones de euros), pero ni esos 100 millones invertidos ponen de buen humor al español, que criticó a la dirigencia del club: “No lo entiendo, no sé como el club no gasta más dinero“, aseguró.

Semenyo (72 millones) fue el jugador más caro en la ventana invernal europea. (Getty)

Al ser consultado por lo que fue considerada en Inglaterra como ‘la mejor ventana de transferencias invernal de un equipo de la Premier League’, Pep Guardiola no se mostró de acuerdo con esa apreciación: “Estoy un poco triste y molesto porque el gasto neto en los últimos cinco años nos pone séptimos en la Premier League. Quisiera estar primero. No lo entiendo, no sé como el club no gasta más dinero. Por eso me pongo de mal humor”, declaró.

“En el pasado éramos los que más gastábamos, gastábamos mucho, pero también así ganamos“, destacó Guardiola. “Ahora tenemos que pelear contra otros seis equipos que gastan mucho, y que también están en la Premier League, en la Champions League y la FA Cup”.

Pep Guardiola, enojado por el gasto neto del Manchester City. (Getty)

“Eso es una realidad, no una opinión. Puedes dar tu opinión sobre si se jugó bien o mal contra Tottenham, pero eso es una realidad, un hecho. Hay seis equipos que han gastado más dinero neto que nosotros en los últimos cinco años“, completó Pep.

Las declaraciones de Guardiola son una muestra de intenciones; entrenador español está siendo más cuestionado que nunca en su década en el banquillo del club Citizen, y quiere dejar claro que hay una falta de compromiso por parte de la dirigencia a la hora de gastar en los mejores jugadores del mundo.

Los seis equipos que gastaron más que Manchester City en los últimos cinco años

Como bien dice Guardiola, que hay seis equipos que gastaron más que el City en los últimos cinco años no es una opinión, es una realidad. Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle y Liverpool son los seis equipos que se ubican por delante en esta estadística.

Manchester United es el club que más dinero gastó en la Premier en los últimos cinco años. (Getty)

El gasto, de acuerdo a los números provistos por la Premier League y contando fichajes y ventas, pone al Manchester United como el club que más gastó en los últimos cinco años, con un balance negativo de 684,61 millones de libras esterlinas. Arsenal, con 675,77 millones y Chelsea, con un balance negativo de 662,04 millones, completa el podio.

Los equipos que más gastaron en la Premier League (últ. cinco años)

Manchester United – 684,61 millones de libras esterlinas 2021/22: -96,97 millones de libras esterlinas

2022/23: -191,94 millones de libras esterlinas

2023/24: -128,48 millones de libras esterlinas

2024/25: -112,89 millones de libras esterlinas

2025/26: -154,34 millones de libras esterlinas Arsenal – 675,77 millones de libras esterlinas 2021/22: -118,26 millones de libras esterlinas

2022/23: -141,39 millones de libras esterlinas

2023/24: -144,26 millones de libras esterlinas

2024/25: -20,81 millones de libras esterlinas

2025/26: -246,26 millones de libras esterlinas Chelsea – 662,04 millones de libras esterlinas 2021/22: -31,16 millones de libras esterlinas

2022/23: -473,95 millones de libras esterlinas

2023/24: -153,68 millones de libras esterlinas

2024/25: -33,76 millones de libras esterlinas

2025/26: -6,03 millones de libras esterlinas Tottenham – 578,86 millones de libras esterlinas 2021/22: -50,8 millones de libras esterlinas

2022/23: -117 millones de libras esterlinas

2023/24: -125,5 millones de libras esterlinas

2024/25: -91,42 millones de libras esterlinas

2025/26: -159,15 millones de libras esterlinas Newcastle United – 430,61 millones de libras esterlinas 2021/22: -108,17 millones de libras esterlinas

2022/23: -141,69 millones de libras esterlinas

2023/24: -85,79 millones de libras esterlinas

2024/25: -17,73 millones de libras esterlinas

2025/26: -89,94 millones de libras esterlinas Liverpool – 423,75 millones de libras esterlinas 2021/22: -50,02 millones de libras esterlinas

2022/23: -53,96 millones de libras esterlinas

2023/24: -92,26 millones de libras esterlinas

2024/25: -29,14 millones de libras esterlinas

2025/26: -228,6 millones de libras esterlinas Manchester City – 397,78 millones de libras esterlinas 2021/22: -37,38 millones de libras esterlinas

2022/23: -5,94 millones de libras esterlinas

2023/24: -104,64 millones de libras esterlinas

2024/25: -87,75 millones de libras esterlinas

2025/26: -172,7 millones de libras esterlinas

En síntesis