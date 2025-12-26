Es tendencia:
Manchester City

Pep Guardiola amenazó con castigar al plantel de Manchester City si sube de peso en Navidad y Haaland le respondió

El entrenador dejó en claro que tomará medidas si un jugador llega muy excedido de peso luego de la Nochebuena. El noruego contestó con un posteo en sus redes.

Por Joaquín Alis

El calendario de la Premier League obliga a los jugadores a no relajarse durante las fiestas. Pocos días después de la Nochebuena, la liga inglesa dará inicio a la jornada 18 con varios partidos importantes. Es por eso que Pep Guardiola fue terminante respecto al peso de los jugadores de Manchester City tras celebrar la Navidad.

“Pueden comer, pero quiero controlarlos porque llegan gorditos”, soltó el estratega español, que luego amenazó con tomar una drástica medida en caso de que haya excesos: “Tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest. Si un jugador llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará, eso seguro”.

La advertencia del DT, medio en broma medio en serio, no fue ignorada por Erling Haaland, que tomó la decisión de responderle a través de sus redes sociales. Tras escuchar las declaraciones de su propio entrenador, compartió una imagen para dejar en claro que estará en óptimas condiciones para jugar.

Todo bien“, posteó el noruego con una imagen pesándose en la balanza. Allí se puede apreciar que pesó 94 kilos, algo más que acorde para su 1.95 de estatura. Las comidas no fueron un inconveniente para el Androide.

Lo que se le viene a Manchester City

Manchester City es el único escolta del Arsenal en la Premier League. Sus 37 puntos lo ubican solo a dos unidades de los Gunners y la fecha 18° de la Premier League podría cambiar el panorama. Los de Guardiola visitarán a Nottingham Forest -que pelea el descenso- y los de Arteta recibirán a Brighton.

El conjunto celeste acumula siete victorias al hilo en todas las competencias y recortó una importantísima diferencia de puntos con el líder. Tal es así que, si se le dan los resultados, podría cerrar el 2025 como único líder de la liga, algo que parecía impensado hace unas semanas.

Haaland es el máximo anotador de la Premier League y con diferencia. En lo que va del campeonato, convirtió en 19 oportunidades, superando al segundo (Igor Thiago, del Brentford) por 8.

DATOS CLAVE

  • Pep Guardiola excluirá del partido contra Nottingham Forest a quienes pesen tres kilos de más.
  • El Manchester City disputará la jornada 18 de la liga el 27 de diciembre.
  • Erling Haaland confirmó en redes sociales un peso actual de 94 kilos tras Navidad
