La última semana de cada año suele tener poca actividad deportiva en líneas generales. Las ligas europeas de fútbol son algunas que no frenan, aunque sí hacen un parate para las fiestas y sobre todo para Navidad.

Sin embargo, en la Premier League existe una tradición desde hace años que involucra a todos los equipos de primera división, en la que se disputan la mayoría de los partidos de una fecha el 26 de diciembre. La misma fue bautizada como Boxing Day.

El día post Navidad tiene ese condimento extra para los fanáticos del fútbol a nivel mundial, ya que se suele disfrutar de verdaderos partidazos en este fecha especial. Para este año, la regla se rompe, y no habrá un Boxing Day tradicional.

Sucede que las cadenas de televisación de la Premier League en suelo británico -Sky Sports y TNT Sports- le pidieron a la liga que organice los compromisos de la fecha 18 para el fin de semana, debido a que la audiencia global y nacional aumenta exponencialmente los sábados y domingos.

De esta manera, los negocios que no siempre se ve del fútbol se entrometió en una tradición que data desde el siglo XIX, y se verá el 26 de diciembre con menos partidos de liga inglesa desde 1982, ya que sólo se dará un compromiso. Cabe destacar que, la temporada pasada, se disputaron ocho encuentros en el Boxing Day del 2024.

Lisandro Martínez estará presente en Manchester United vs Newcastle (Getty)

El único duelo que se jugará este viernes en la Premier League será un verdadero partidazo. Desde las 17 horas de Argentina, Manchester United recibirá en Old Trafford a Newcastle, en un partido que tendrá a Lisandro Martínez como representante albiceleste y que cruzará a dos pesos pesados que actualmente están en mitad de tabla (United marcha 7° y las Urracas 11°). El partido se podrá ver por Disney +.

El origen del Boxing Day en Inglaterra

El Boxing Day es una tradición británica muy arraigada que se celebra el 26 de diciembre, justo después de Navidad. Su origen no está del todo claro, pero existen varias teorías. Una de las más populares se remonta a la época victoriana, en el siglo XIX, cuando la reina Victoria decretó que si la Navidad caía en domingo, los trabajadores tendrían un día extra libre para disfrutar con sus familias.

Además, era costumbre que las clases altas entregaran cajas con regalos, dinero o comida a sus sirvientes y a los más necesitados al día siguiente de Navidad, de ahí el nombre “Boxing Day” (día de las cajas). Otra teoría sugiere que las iglesias abrían las cajas de limosnas recolectadas durante el año para distribuirlas entre los pobres.

Con el tiempo, esta fecha se convirtió en una tradición para la práctica de deportes, especialmente el fútbol. Se programaban partidos para entretener a la gente que estaba de vacaciones y para facilitar el traslado de los aficionados, ya que muchos tenían el día libre.

La Premier League, considerada la mejor liga del mundo, mantuvo viva esta tradición a lo largo de su historia. A diferencia de otras competencias europeas que hacen un parón invernal, la inglesa suele programar una jornada completa de partidos el 26 de diciembre, generando un foco de atención para los amantes del deporte en una época festiva.

En algunos casos, la jornada del Boxing Day se extiende a los días siguientes, creando una especie de “maratón de fútbol” durante las fiestas navideñas, lo que genera un gran interés mediático y un aumento en la audiencia de la Premier League a nivel global. Este 2025, lamentablemente, será la excepción.

