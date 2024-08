Sin minutos en el City, un futbolista que le costó 60 millones de euros al equipo puede salir en los días finales del mercado debido a que el entrenador español no lo tiene en cuenta.

Uno de los grandes bombazos de este mercado de pases en el fútbol europeo fue la salida de Julián Álvarez del Manchester City rumbo al Atlético de Madrid a cambio de 95 millones de euros. El argentino le planteó a Pep Guardiola la necesidad de sumar más minutos, ya que en el conjunto inglés era considerado suplente, y pidió salir del equipo para ser un titular indiscutido en otro destino.

Así como Álvarez abrió la puerta de salidas en Manchester City en este mercado en el que los Citizens no se han movido fuertemente, en las próximas horas un futbolista que se encuentra en la misma situación que estaba el argentino podría seguir sus pasos.

Es que según informó el portal inglés Mirror, Matheus Nunes le pidió ser traspasado a Pep Guardiola, ya que no goza de la continuidad deseada en el City y, como le sucedió a Julián, quiere buscar un nuevo desafío en el que tenga un rol más destacado. El portugués de 25 años disputó apenas 28 minutos en esta temporada y solo 32 partidos desde que arribó proveniente del Wolverhampton a cambio de 62 millones de euros hace exactamente un año.

Matheus Nunes pidió salir de Manchester City

Los Citizens habían contratado a Nunes con intenciones de reemplazar a Ilkay Gündogan, quien se había marchado al Barcelona en condición de libre en el mismo mercado. Paradójicamente, con el regreso del alemán desde el cuadro culé en las últimas semanas, el ex Wolves tendrá ahora menos lugar en la rotación del equipo de Guardiola, por lo que no pondrán trabas que complejicen su salida. Ante una oferta concreta que deje conformes económicamente a los ciudadanos, Matheus Nunes cambiará de destino.

Los equipos interesados en sacar a Matheus Nunes del Manchester City

El Manchester City sabe que es poco probable que pueda conseguir el mismo dinero que inviritió por Nunes, por lo que lo declaró transferible ante el pedido del jugador y espera ofertas. El diario Mirror informó que tanto Liverpool como Chelsea están interesados en el portugués, pero no acercaron propuestas de momento. West Ham y Everton son otros dos equipos que lo siguen de cerca y evalúan proponer una cesión con obligación de compra posterior de 40 millones de euros.

Joao Cancelo, otra baja de Manchester City debido a las decisiones de Guardiola

Según reporta el medio portugués A Bola, el vigente campeón de la Saudi Pro League, Al Hilal, busca sumar a Joao Cancelo y ofreció 40 millones de euros por su ficha. Además, le ofrecieron un contrato por 70 millones de euros por tres temporadas en el conjunto árabe y la titularidad indiscutida, ya que su lateral derecho, Saud Abdulhamid, tiene encaminada su llegada a la AS Roma. Cabe destacar que Cancelo viene de dos cesiones en Bayern Munich y Barcelona debido a que es considerado prescindible por Pep Guardiola, sobre todo luego de una discusión que mantuvieron en 2022.

Pep Guardiola habló del mercado de pases del Manchester City

Luego del triunfo ante Ipswich Town, que lo depositó como un prematuro puntero de la Premier League, el entrenador habló de lo que le resta a Manchester City en el mercado de pases en el que cerraron a Savinho y Ilkay Gündogan como refuerzos. “No sé qué va a pasar, quizá ocurra algo en términos de lesiones -espero que no- o el mercado ofrezca algo inesperado que se adapte económicamente o tácticamente“, señaló, dejando en claro que, salvo alguna sorpresa, no irán a buscar más caras nuevas en el mercado.