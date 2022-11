Mientras la primera rueda de la Copa del Mundo llega a sus últimos minutos, varias son las personalidades del fútbol que ya comienzan a vivir el primer gran partido definitorio que tendrá Qatar 2022 con la Argentina y México en un partido que puede ser determinante para las dos selecciones.

Un partido que, según la opinión de Ricardo La Volpe, será de vida o muerte para la Selección Argentina gracias a que Scaloni se equivocó en el armado del once frente a Arabia Saudita: "Si se te lesiona un jugador de buen manejo como lo es Lo Celso, no sabían en Argentina si era Enzo Pérez o Mac Allister y salió con 'Papu' Gómez, ahí viene la crítica fuerte", soltó.

Considerando que Alejandro Gómez no estaba para jugar por que "sus últimas actuaciones en Sevilla fueron malas", el ex entrenador de la selección mexicana le cayó duro a Scaloni ya que sus decisión llevaron a que la Argentina "no jugó como venía jugando" y por esto no pudo imponerse a Arabia Saudita

A su vez, La Volpe consideró en su charla con la cadena TUDN que México no debe confiarse por la derrota de la Selección: "Claro que va a cambiar. Hay algo que ya Martino lo debe de saber, Messi venía jugando como un 7/9 por derecha. Va a haber un cambio ahí, jugó con De Paul adentro, Paredes, Di María y el Papu, más un 4-4-2, venía jugando un 4-3-3 seguro".

Vale destacar que la palabra de Ricardo La Volpe es una voz muy autorizada para el fútbol mexicano ya que se le tiene mucho respeto por sus años en la Selección (2002/06) en los cuales ganó una Copa de Oro y un titulo con el equipo Sub-23.