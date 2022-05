◉ Las noticias de River hoy: casos de COVID confirmados, un refuerzo que no llegará y XI vs Colo-Colo con las bajas

A última hora del martes, salió como comunicado oficial de River que había casos positivos de COVID en el plantel cuando faltaban 48 horas para el duelo de Copa Libertadores ante Colo-Colo en el Monumental, el cual le puede dar al Millonario la clasificación a la próxima ronda de la disputa copera. Sin embargo, este nuevo brote de COVID podría complicarle el partido, ya que Marcelo Gallardo deberá improvisar un XI alternativo en un encuentro vital a nivel internacional. Esto, y más ocurrió en un movido día en Núñez.

La contundente respuesta de Enzo Fernández al Benfica

Nicolás Distasio entregó más precisiones de lo ocurrido el pasado martes en Costanera entre el mediocampista y el club portugués. "Reunión importante en un restaurante muy conocido. Benfica viene por el jugador y ya se juntó con el futbolista. Hay un interés entre ambas partes", confirmó el periodista en ESPN F10 para informar, de alguna manera, el acuerdo verbal que tendría Enzo con el "Glorioso".

No obstante, luego el mismo periodista le llevó tranquilidad a los hinchas de River tras dar a conocer la contundente respuesta de Fernández al interés del equipo portugués. "El jugador dijo: 'Yo ahora no me voy. Termino la Libertadores con River y me juego la chance de ir al Mundial aquí en la Argentina. Si quieren en diciembre vamos para adelante", habría afirmado el volante en una nueva muestra de compromiso y sentido de pertenencia.

River confirmó cinco casos de COVID-19 en el plantel

El Millonario anunció en sus vías oficiales que cinco integrantes de la delegación arrojaron resultado positivo en COVID-19 y no formarán parte de la nómina para jugar contra Colo-Colo por Libertadores. Tampoco se descartan nuevos casos en las próximas horas.

"Tras los hisopados realizados a todos los integrantes del plantel y cuerpo técnico, los jugadores Franco Armani, Javier Pinola y Tomás Pochettino, así como los colaboradores Mariano Barnao y Matías Ghirlanda, dieron positivo de Covid-19", indica el parte médico que River difundió en sus redes.

El XI vs Colo-Colo con las bajas por COVID

La citación dada por Marcelo Gallardo solo consta de 19 jugadores, por lo que el DT del Millonario completará el banco de suplentes con ocho posibles sustitutos, de los cuales solo uno de ellos será arquero tras la baja de Franco Armani. Entre lesiones (Quintero y Matías Suárez), suspensiones (Enzo Pérez por acumulación de amarillas) y contagios, La Banda tendrá que competir nuevamente con la intención de abrochar su pase a los octavos de final.

En este sentido, con los jugadores disponibles, el Muñeco optaría por este XI: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Bruno Zuculini, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Rafa Santos Borré campeón de Europa League

Eintracht Frankfurt superó 5 a 4 en los penales a Rangers y se consagró campeón. Borré figura: gol en los 90' y definió la tanda de penales en quinto remate desde los doce pasos de su equipo para sellar la obtención de la Europa League luego de una apasionante final.

El colombiano sumó una nueva estrella continental en su carrera, llegando a tres: Copa Libertadores 2018 (River), Recopa 2019 (River) y la Europa League 2022.

Merentiel interesaba en River, pero finalmente es nuevo refuerzo de Palmeiras

Miguel Merentiel era una de las posibilidades dentro del fútbol argentino como un inminente reemplazante de Julián Álvarez, pero esta tarde se confirmó que es nuevo refuerzo de Palmeiras, llegando dede Defensa y Justicia. Así, "la Bestia" dejó de estar entre los planes de River, por lo que dentro del fútbol local solo quedan dos candidatos.

Estos dos son José López y Ezequiel Bullaude. El correntino de Lanús es uno de los máximos goleadores de los últimos campeonatos en Argentina y fue una de las grandes revelaciones juveniles del 2021 y este semestre del 2022. Bullaude, por otro lado, no es centrodelantero natural pero el jugador de Godoy Cruz hace tiempo que interesa en River y sigue en la lista de posibles reemplazantes de Álvarez. Sin embargo, tampoco será fácil para los de Núñez incorporar a alguno de estos dos jugadores del fútbol argentino porque los actuales dueños de sus pases piden entre 10 y 12 millones por su ficha