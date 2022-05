River se prepara para jugar ante Colo-Colo por la quinta fecha de esta CONMEBOL Libertadores, en donde podría asegurar su boleto en los octavos de final del certamen continental. Sin embargo, la semana para el Millonario comenzó con muchos dolores de cabeza que complicaron el panorama del equipo.

En primer lugar, Juanfer Quintero se resintió de su desgarro a pocos días de haber conseguido el alta médica y el colombiano se perderá el resto del semestre para recuperarse de la mejor manera. En segundo término, el coronavirus volvió a azotar al club de Núñez con tres casos positivos en el plantel profesional: Franco Armani, Javier Pinola y Tomás Pochettino se contagiaron y no estarán ante el Cacique.

Con varias horas de retraso, finalmente Marcelo Gallardo diagramó la lista de convocados para jugar el duelo de Copa y se confirmó otra baja sensible: Matías Suárez no se recuperó de su desgarro y no fue incluido en la nómina, por lo que el Muñeco solo contará con Julián Álvarez y Braian Romero como referencias en ataque.

Además, la citación solo consta de 19 jugadores y el DT del Millonario completará el banco de suplentes con ocho posibles sustitutos, de los cuales solo uno de ellos será arquero tras la baja de Franco Armani. Entre lesiones, suspensiones (Enzo Pérez por acumulación de amarillas) y contagios, La Banda tendrá que competir nuevamente con la intención de abrochar su pase a los octavos de final.

Convocados de River para jugar ante Colo-Colo