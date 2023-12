Luego de brillar en el Mundial Sub 17 con la Selección Argentina, en el que finalizó en el cuarto puesto y ganó el botín de bronce al tercer máximo goleador de la competencia, Claudio Echeverri empezó a llamar cada vez más la atención en los clubes más importantes de Europa, que se pelean por incorporarlo.

Por el momento, Barcelona es el equipo que pica en punta en cuanto al interés para incorporar al volante ofensivo de 17 años, y hasta estaría dispuesto pagar una cifra superior a la cláusula de rescisión del jugador, que es de 25 millones de dólares, y que a su vez, se quede a préstamo seis meses en River.

Referido a este interés de uno de los equipos más importantes del mundo, Gabriel Rodríguez, el Coordinador de las Inferiores de River, que fue quien llevó a Echeverri al Millonario, habló en exclusiva con Bolavip, y le dejó un consejo al Diablito: “Yo le diría que primero tenga 15 o 20 partidos en primera porque eso también lo va a favorecer”, tiró.

Además, explicó cómo podría ser el plan del elenco español para prepararlo para la exigencia de la élite europea, tal como ha hecho con otros jugadores: “Él si se va capaz no es ni alternativa pero le van a hacer un trabajo físico como hicieron con Messi para formarlo. Si lo compran va a ser para ese proceso de uno, dos o tres años, no lo llevan para que juegue al lado de Pedri”.

Por su parte, desde River no recibieron ninguna oferta por el jugador y están a la espera de que llegue el representante de su viaje por Europa para finiquitar la renovación del contrato de Echeverri, que finaliza en diciembre del 2024, y en el nuevo vínculo además de tener una duración más larga, se le aumentará la cláusula de rescisión a los 50 millones de dólares.

Rodríguez se refirió a la posición de Echeverri

“A Echeverri no lo veo como enganche, no tuve a Aimar, pero tuve a D’Alessandro, Gallardo, Lanzini, Driussi. A él lo veo por el lado de Ariel Ortega, un chico desequilibrante que se mueve por todo el frente de ataque y no tiene posición fija. Tampoco lo veo como Saviola, no es ese típico mediapunta. Es como Ariel, que no sabes precisar su posición, él tiene esa característica, tiene gol y es desequilibrante en el mano a mano”, comentó en diálogo con Bolavip sobre la posición en la que el Diablito podría jugar dentro del campo de juego.

El trabajo de Demichelis en la proyección de Echeverri

“Demichelis lo está llevando conscientemente porque es un chico muy menudito, que no tiene un físico para aguantar a veces la exigencia y la fortaleza que se ve en Primera División, que es muy agresivo. Hay que llevarlo, eso no quita que va a llegar el momento en el que se va a soltar y se pueda asentar”, contó hablando con Bolavip destacando el trabajo del entrenador del Millonario.

Xavi habló sobre el interés del Barcelona por Echeverri

“Sí que lo conozco. Echeverri es un talento, más allá de los tres goles que marcó el día de Brasil (por los cuartos de final del Mundial Sub 17) es un futbolista diferencial. Pero eso ya es del área del scouting, que está en ello”, tiró el entrenador del Blaugrana en conferencia de prensa.