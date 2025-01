La postura de Alejandro Garnacho tras conocerse que Manchester United lo puso como transferible

Más allá de la crisis deportiva de Manchester United en esta temporada 13° en la Premier y luchando en la Europa League, el conjunto inglés también atraviesa un delicado momento financiero producto de las malas decisiones de mercado tomadas bajo el ciclo de Erik ten Hag. Los más de 300 millones de euros gastados en el último año y medio dejaron al United al borde de complicaciones con el Fair Play Financiero y necesitan vender futbolistas de manera inmediata para poder incorporar los jugadores que Rúben Amorim pretende para su equipo.

En este contexto, uno de los principales apuntados para traspasar parece ser Alejandro Garnacho. El argentino de 20 años es una de las figuras del equipo, pero con la llegada del nuevo DT perdió protagonismo y la titularidad. Sin embargo, el principal motivo por el que su ficha fue puesta en el mercado es meramente económica.

Es que al ser canterano del equipo, la Premier League le permitirá al Manchester United conservar el 100% de las regalías obtenidas por una posible venta, lo que le daría un buen margen al club para el mercado de pases. Por esa razón, tanto Garnacho como Kobbie Mainoo y Marcus Rashford serían los principales objetivos a vender pensando en conseguir dinero rápido.

Tras confirmarse la noticia, desde Inglaterra se ocuparon de revelar cómo le cayó esto al propio extremo argentino. El periodista Graeme Bailey, en el medio partidario United In Focus, fue contundente al respecto. “Garnacho no está contento. Tanto Amorim como el jugador están preocupados por si encajará en el sistema. No hay dudas sobre su talento, pero no está garantizado que esté en el horizonte a largo plazo“, expresó el ex corresponsal de Sky Sports al respecto.

Claro. Un dato no menor es que el argentino es considerado prescindible debido a que es el futbolista al que más le está costando la adaptación al novedoso 3-4-3 que impone Rúben Amorim, lo que simboliza un hecho más para que Garnacho sea considerado como una posible salida de peso en el Manchester United en este mercado.

Los clubes que estarían interesados en Garnacho

Hace escasas semanas, en los días finales de 2024, el medio inglés CaughtOffside reveló que Alejandro Garnacho podría marcharse del equipo de Mánchester en enero debido a que su situación actual llamó la atención de varios equipos. El medio citado indica que hay 8 equipos al tanto de su presente y no descartan hacer una oferta por su pase en las próximas semanas.

Siete de ellos son europeos, mientras que uno de ellos es de la exótica liga saudí. Allí, el portal incluyó equipos como Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Juventus, Atlético de Madrid y Al Hilal

Por qué Garnacho dejó de ser titular en Manchester United

Según reveló el importante medio inglés Daily Mail, la poca relevancia de Garnacho en el primer equipo es una mezcla de dos factores y ambos tienen que ver con decisiones de Ruben Amorim, su actual entrenador.

Uno de ellos fue ese desplante en el reciente enfrentamiento contra Viktoria Plzen por la UEFA Europa League, donde el nacido en Madrid le “dio la espalda” al DT cuando le daba indicaciones.

El otro factor que le quitó terreno al atacante es futbolístico. El medio asegura que el jugador no está pudiendo adaptarse al 3-4-3 que utiliza Amorim desde su llegada a la Premier League. Esto hace que futbolistas como Zirkzee, Diallo y Antony tengan más continuidad que él.

Los minutos de Garnacho con Rúben Amorim

Garnacho sumó minutos en 11 de los 12 partidos del ciclo Amorim, habiéndose ausentado únicamente ante Manchester City, luego de una decisión del DT que hizo mucho ruido. Más allá de su asistencia casi perfecta, el Bichito apenas sumó 443 de 1080 posibles con este entrenador.

El argentino solo completó los 90 minutos ante Bodø/Glimt, por la UEFA Europa League. Por su parte, en los choques ante Ipswich, Arsenal y Nottingham fue sustituido en el complemento. Contra Everton, Viktoria Plzen, Bournemouth, Wolverhampton, Newcastle y Liverpool, ingresó desde el banco. Y de momento, solamente logró aportar una asistencia en el último encuentro que se disputó en Anfield Road ante los punteros de la Premier.

