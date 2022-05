Consumado su pase a los octavos de final, el objetivo de River en el segundo semestre del 2022 será volver a levantar el trofeo de la CONMEBOL Libertadores que le viene siendo esquivo desde el histórico Superclásico de 2018 que se definió en Madrid. Con la partida de Julián Álvarez, su principal figura, el Millonario saldrá al mercado por jerarquía para reemplazarlo.

Tras las negativas de Lucas Alario y Valentín Castellanos, de futuro asegurado en el fútbol europeo, en los últimos días comenzaron a sonar nombres del ámbito local como José López (Lanús) y Ezequiel Bullaude (Godoy Cruz). Sin embargo, el periodista Javier Gil Navarro avisó en ESPN que La Banda irá por un delantero que "se ponga la camiseta y juegue", sin necesidad de período de adaptación. No hay tiempo para apuestas ni futuras promesas en Núñez.

Es por eso que el cronista del Millo confirmó en SportsCenter el principal objetivo de River para el actual período de transferencias. "El delantero es Miguel Borja. Es el elegido. ¿Es caro? Sí, eso lo saben. Pero es el delantero que están buscando", aseguró Gil Navarro a pocos minutos del partido de CONMEBOL Libertadores en el Estadio Monumental.

"Te digo textualmente lo que me dijeron: 'Estamos buscando un 9 y queremos a Borja porque es un jugador de experiencia'. También se habló de Johan Carbonero, de Gimnasia, pero no hay tiempo de formar a alguien de 20/21 años. En River quieren un jugador hecho y apuestan a Borja", agregó el periodista de ESPN que posteriormente aclaró que será vital el futuro deportivo de Junior, que se encuentra peleando la Copa Sudamericana.

Hace tan solo unas horas, el delantero colombiano rompió el silencio en medio de los rumores que lo vinculan al club de Núñez y afirmó que su cabeza está en Junior y que no quiere marcharse. Sin embargo, desde River mantienen la ilusión de poder contratarlo en este mercado y aseguran que "no hay apuro" en cuanto a los plazos, teniendo en cuenta que el libro de pases apenas acaba de abrir. El elegido por Gallardo es Borja y no hay más alternativas.