Si hay algo que se le destaca a Marcelo Gallardo por sobre el resto es su capacidad de mantener a River en lo más alto pese al paso de los años. En todo este tiempo, su equipo perdió muchas piezas valiosas, pero él siempre se las arreglo para reinventarlo y hacerlo competitivo.

Cuando lo tiene que explicar, el Muñeco siempre recae en la misma palabra: estilo. Ayer, en conferencia, el DT fue contundente: "Muchas veces tener un convencimiento y estilo es lo más difícil de conseguir. ¿Ganar? Podés ganar. ¿Perder? Podés perder. Pero tener convencimiento por cómo lo querés hacer es otra cosa", aseguró el DT y agregó: "Y no importa si perdés, eso no debe confundirnos. Lo dije cuando perdimos contra Boca por un error. Les dije que estén tranquilos. Si al otro día les digo cambiar todo a los jugadores me tengo que ir, porque no me reconocen".

Lo más curioso es el descubrimiento de algunos hinchas de River en Twitter, que es que el entrenador ya había dicho algo muy parecido en su cuenta de Twitter, cuando la utilizaba en 2013: "Lo mas importante en el fútbol es el resultado? No, lo mas importante es el ESTILO, sin el, seríamos invisibles. Es lo q nos identifica", dijo en aquella época citando a Jorge Valdano. Dicen que nadie resiste un archivo, pero parece que Marcelo sí.

Volviendo a la conferencia, Gallardo concluyó: "Respeto la opinión y el análisis resultadista me confunde. Si ganas sos el mejor, pero lo logras si lo sostenes en el tiempo, con una idea, después te puede tocar ganar o perder. Son las reglas del juego, no me confunden esas cosas”.