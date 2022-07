River no jugó un buen partido en Parque Patricios, volvió a ser derrotado y se generaron muchísimas dudas de cara a lo que será el próximo partido ante Vélez, donde definirán la llave de los cotavos de final correspondiente a la CONMEBOL Libertadores.

En cada momento de la noche, a Marcelo Gallardo se lo observó muy molesto. Y no era para menos: el equipo no le respondía, tenía muchísimas falencias y, como si fuera poco, se quedó con uno menos por la infantil expulsión de Jonatan Maidana.

Después de lo que fue la derrota ante Huracán, el Muñeco tomó una estricta decisión, y que hacía tiempo no sucedía: suspendió la conferencia de prensa. "Peor que esto no podemos jugar. Entendemos que no podemos jugar como hoy", expresó el último miércoles en el José Amalfitani, mostrando su calentura por el funcionamiento futbolístico.

La decisión que tomó el entrenador de River no solamente tiene que ver con el flojísimo rendimiento de sus dirigidos de cara al choque copero, sino que también para evitar alguna pregunta incómoda con respecto al mercado de pases.

Además de la suspensión de la conferencia de prensa, Gallardo determinó que el plantel retome los entrenamientos en el River Camp a partir de las 16 horas de este lunes, quienes también evitaron el contacto con la prensa.