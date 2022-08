Con lo justo y con un gol en tiempo de descuento, River le ganó a Independiente en Avellaneda con un gol de Matías Suárez y volvió a acomodarse en la tabla de la Liga Profesional luego de la derrota ante Sarmiento de la fecha pasada. En ambos encuentros, se vieron minutos del delantero cordobés que regresó a las canchas luego de su última lesión sufrida en el partido de vuelta por Copa Libertadores ante Vélez.

Allí, también había sido protagonista debido a que en ese duelo de vuelta donde empataron 0 a 0 en el Monumental pero por la victoria del Fortín en la ida fueron los de Liniers los que pasaron de ronda, Suárez anotó un gol que luego fue anulado por el VAR debido a una mano que generó polémica, lo que finalmente terminó por dejar el empate sin goles en el marcador y la consecuente eliminación de River de la Libertadores.

Luego de exactamente un mes desde aquel hecho, el delantero millonario habló de lo sucedido con mucha bronca y hasta con lágrimas en sus ojos. Es que tras su gol ante Independiente, Suárez no festejó y explicó el motivo, explícitamente vinculado a lo sucedido ante Vélez.

"No lo festejé porque no sabía que iban a cobrar. En la Copa me cobraron una falta porque la toqué con la mano, y nunca la toqué. Fue muy triste que nos roben un gol de esa manera", sentenció el cordobés que volvió al gol y le dio la victoria a River en Avellaneda, dejando en claro que seguía sentido por aquel tanto anulado por Libertadores.

Además de esto, habló sobre el estado de su lesión, donde afirmó que "la rodilla está muy bien". "Voy de a poco, Marcelo (Gallardo) me va llevando. Creo que estoy para jugar un poquito más, pero cuando me toque, estaré”, cerró. Queda claro que, cada vez que Suárez ingresa, es clave para River, por lo que su salud será vital para el Millonario pueda contar con él.