Ex River

Ex River: un importante club de la Primera Nacional busca a Matías Suárez mientras juega la Copa Potrero

El Oreja está sin club tras su salida de Unión Española de Chile, elenco al que dejó a mediados de 2025 luego de pasar un semestre allí.

Por Lautaro Toschi

Matías Suárez en 2023 con la camiseta de River
Las lesiones fueron determinantes para que Matías Suárez no tenga una carrera más imponente. Así y todo, su trayectoria fue más que destacada, especialmente en sus años en Anderlecht de Bélgica y sus inicios en River. Tras su salida del Millonario, el Oreja volvió a Belgrano, pero no se afianzó, a comienzos de 2025 llegó a Unión Española, pero solamente estuvo seis meses antes de rescindir su contrato.

Este último semestre estuvo su club, pero ahora lo busca una importante institución de la Primera Nacional: se trata de Racing de Córdoba. Cabe destacar que el delantero se encuentra jugando la Copa Potrero en el equipo de Julián Alvarez.

Matías Suárez, una de las figuras de la Copa Potrero

El Oreja integra el equipo Mi Abuela Lala, que es de Julián Alvarez. Una vez terminado el partido ante Los Eucaliptos, Matías Suárez afirmó: “Es la primera vez que me toca jugar un torneo así, de esta magnitud. Nos mira toda Argentina, está buenísimo. Contento por el esfuerzo que hizo el equipo. Araña, te agradezco por dejarme ser parte de esta familia. De tus amigos, de tu club. Lo voy a dar todo y ojalá haga un buen torneo”.

Clima picante en Racing de Córdoba

Mientras se desarrolla la primera edición de la Copa Córdoba, Racing cayó 4 a 1 ante Belgrano y una vez terminado el partido, Manuel Pérez -presidente de Racing- estalló contra sus propios jugadores: “El primer gol: manitos de manteca el arquero; el segundo: Castro la tira para atrás y se la da al delantero de ellos; el tercero: Perales se la pone en el pecho al delantero de ellos. Si eso lo llegamos a hacer en el campeonato con los amigos el sábado, terminamos a los puñetes antes de comer el asado. ¿Cómo podemos hacer estas cosas, estas barbaridades?”.

Además, agregó: “Hay gente que no merece llevar esta camiseta, yo prefiero que agarre el bolso y siga su camino. La semana que viene ya les van a informar a los muchachos, vamos a ir arreglando a todos que se tomen licencia, que cobren octubre, noviembre, diciembre, que se queden tranquilos en la casa haciendo el asado y paseando al perro. Tampoco les quiero dar agua y jabón, el agua caliente y lavarles la ropa sale caro”.

También, comunicó públicamente el despido del entrenador: “Le comunicamos a Hernán Medina que estaba despedido. En las próximas horas seguiremos con los números con el tesorero y liquidaremos lo que tengamos que liquidar. Fin de ciclo. Es cierto que no estaba convencido en su continuidad, no me cerraban algunas cosas”.

DATOS CLAVE

  • Matías Suárez jugó en Unión Española por seis meses antes de rescindir su contrato en 2025.
  • El club Racing de Córdoba, de la Primera Nacional, está buscando contratar a Matías Suárez.
  • Matías Suárez juega en la Copa Potrero con el equipo Mi Abuela Lala de Julián Álvarez.
