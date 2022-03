En el mundo River, constantemente, las noticias están a la orden del día. Y los hinchas quieren estar al tanto de todo para no perderse de nada. ¿Qué fue lo más rutilante de una jornada en la que el país entero estuvo abocado al triunfo de la Selección Argentina en las Eliminatorias CONMEBOL?

El Superclásico femenino se jugará por primera vez en el Monumental

El Superclásico por la quinta fecha del campeonato femenino tenía fecha y hora: el domingo 27 de marzo a las 16. Y tenía sede: el River Camp. Pero el miércoles por la noche, el anuncio fue oficial: el partido será nada menos que en el Monumental, por primera vez en su historia.

Eso sí, el partido será a puertas cerradas, sólo se permitirá el ingreso de allegados por ambos lados, respetando los protocolos de pandemia que aún están vigentes.

River ya sabe cuándo jugará sus partidos de la Copa Libertadores

Durante las últimas horas, desde CONMEBOL hicieron oficial los horarios de los partidos, donde el Millonario debutará en tierras peruanas frente a Alianza Lima, el miércoles 6 de abril, a las 21 horas. Los hinchas de River deberán esperar hasta el miércoles 13 del mismo mes para concurrir al Monumental y presenciar el encuentro frente a Fortaleza EC, a partir de las 19 horas.

- Miércoles 6 de abril (21:00), en Lima, visitará a Alianza Lima.

- Miércoles 13 de abril (19:00), en Núñez, recibirá a Fortaleza EC.

- Miércoles 27 de abril (21:00), en Santiago, visitará a Colo-Colo.

- Jueves 5 de mayo (19:00), en Fortaleza, visitará a Fortaleza EC.

- Jueves 19 de mayo (21:00), en Núñez, recibirá a Colo-Colo.

- Miércoles 25 de mayo (19:00), en Núñez, recibirá a Alianza Lima.

Desde el fútbol brasileño vienen por uno de los mejores jugadores que tiene Gallardo en River

En las últimas horas, desde Brasil se dio a conocer que los directivos de Vasco da Gama están interesados en Benjamín Rollheiser. El delantero no tiene lugar en los planes de Gallardo, pese a ser uno de los mejores jugadores que posee dentro del plantel, ya que no quiso renovar su contrato. A partir de la información que brindó el sitio Atenção Vascaínos, no solo están detrás del atacante del Millonario, sino que también buscan al uruguayo Carlos de Peña.

En River saben que la estadía de Rollheiser no perdurará mucho tiempo más, debido a su condición contractual. Incluso, el mismo medio brasileño aseguró que el nacido en Coronel Suárez también figura en los planes de Cruzeiro.

Los hinchas de River se vuelven locos con el pedido de un jugador muy querido: "Hay que hacerle otra estatua"

Los fanáticos del conjunto de Núñez están aguardando por el gran homenaje que se le hará a Marcelo Gallardo, quien se transformó en el entrenador más ganador de la historia de la institución. Y ahora hubo un pedido muy particular para con el jugador que más títulos cosechó en River: Leonardo Ponzio.

Entre 2011 y 2015, Martín Aguirre vistió la banda cruzada y logró cautivar a todos los hinchas con sus grandiosas y sacrificadas actuaciones. De hecho, fue una de las piezas claves para que el club regresara a la máxima categoría del fútbol argentino tras una temporada en el ascenso. Y después de formar una gran amistad con el León, el ex jugador de Godoy Cruz y Olimpo fue clarito con su sentir: “Hay que hacerle otra estatua como le hicieron a Labruna”, manifestó en diálogo con La Página Millonaria.