Cuando comenzaban los rumores de su vuelta por plena ilusión de los hinchas, su nuevo y particular destino casi cerrado les dio un baldazo de agua fría a quienes lo pedían.

Marcelo Gallardo coronó el año con dos títulos más para su palmarés en River y, para seguir dejando contentos a los hinchas, anunció que renovaba su contrato un año más en el día previo a los festejos por el aniversario de la final ganada en Madrid contra Boca.

Pero, al margen de estar en un contexto de 100% de felicidad, tanto el entrenador como los hinchas ya piensan en el próximo año, donde quieren ser campeones de la Libertadores una vez más. Claro está que para eso, River debe moverse en el mercado de pases.

Los rumores y las novedades principalmente circulan alrededor de la vuelta de Juanfer Quintero y Emmanuel Mammana desde China y Rusia respectivamente, sumando a estos dos la disputa con Boca por Facundo Farías. Pero, en los últimos días se dio a conocer que otro ex River quedaba libre de su equipo y, al ser muy querido por sus hinchas, casi automáticamente comenzaron a pedir por él.

Diego Buonanotte es el hombre en cuestión. El jugador de 33 años fue compañero de Gallardo en su última etapa por River y desde el 2015 que militaba las filas de la Universidad Católica de Chile, donde hasta se volvió un referente y un ídolo contemporáneo de la institución trasandina.

Sin embargo, se dio a conocer que, tras 6 años de vínculo con la "U", el ex River y Quilmes no renovará su contrato y quedará libre. Obviamente, los hinchas del Millonario comenzaron a pedirlo en las redes, pero antes que los de Núñez puedan mover un dedo para dialogar sobre una posible vuelta, un equipo de una particular liga de Sudamérica le ganó de mano. El Royal Pari de Bolivia ya habría hecho una oferta salarial por el jugador santafecino y quedará en él aceptarla.

El monto es más que apetecible según contó Diario Olé, ya que le ofrecieron 25.000 dólares mensuales, osea 300.000 al año. El conjunto boliviano que ascendió en 2018 y que jugó la pasada Libertadores quiere refuerzos de jerarquía para afrontar la Sudamericana 2022, y parece que el plan A es robarle la ilusión a los hinchas de River, quienes pedían a gritos la vuelta de Buonanotte.