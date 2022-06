Con serias posibilidades de estar en el Mundial de Qatar 2022, el ex jugador del Millonario coqueteó con su retorno al club y la gente ya se lo imagina vistiendo la banda roja de nuevo.

Un campeón de América ilusionó a todos los hinchas: "Mi hijo me pregunta cuando voy a volver a River"

Sin lugar a dudas, cualquier hincha sueña con volver a tener entre las filas del Millonario a aquellos jugadores que les dieron la alegría máxima de ser campeones de la Copa Libertadores y nada más y nada menos que ante el rival de toda la vida. Por esto, ante cada comentario de un jugador, el hincha suele ilusionarse.

Analizando su presente en el fútbol europeo y las posibilidades que tiene de viajar al Mundial de Qatar 2022, el campeón de América deslizó que piensa en volver a vestir la camiseta del Millonario ya que lo presionan desde su entorno: De vez en cuando, mi hijo me pregunta cuándo voy a volver a River", soltó en una charla con ESPN.

Con un presente muy irregular en la Fiorentina de Italia, el defensor Lucas Martínez Quarta confesó que sigue siempre a River pese a las diferencias horarias y comentó que "veo lo que se sentía cuando yo era parte del grupo; unidad". Además, el hombre que ganó la Copa América 2021 destacó que el plantel mantiene "la base" y eso es bueno.

En cuanto a cumplirle el deseo a su hijo y a todos los hinchas de River, Martíinez Quarta sabe que volverá al Millonario pero prefirió ser cauto: "Veremos, nunca se sabe. Ahora estoy contento allá, la familia está bien. Ya habrá tiempo para eso", comentó mientras esperaba el comienzo de River - Atlético Tucumán en el Monumental.

Finalmente, el hombre de la Fiorentina dio a entender que no cambiará de equipo antes de Qatar: "No tuve una buena primera parte de temporada y este semestre me tocó jugar poco. Ahora disfruto las vacaciones, ya será tiempo de pensar en lo que viene, poder mejorar y ganarme un lugar en el club".