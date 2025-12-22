¿Balotelli a River? De Guardiola a Guti, los otros refuerzos increíbles que sonaron en Núñez

A lo largo de los últimos años, los mercados de pases del fútbol argentino no solo traen bombazos por las llegadas de distintos jugadores, sino que también están acompañados de rumores sobre posibles arribos de futbolistas de renombre internacional que poco tienen que ver con el país.

Dentro de estos rumores, en las últimas horas en Italia comenzó a correr el rumor de que el entrenador de River, Marcelo Gallardo, estaría interesado en fichar a Mario Balotelli, el delantero de 35 años que se encuentra sin club desde hace 6 meses, tras un paso por el Genoa.

Este no es el primer futbolista internacional de renombre que suena en Núñez. Durante los últimos años, otras figuras como Pep Guardiola, Guti Hernández o el neerlandés Edgar Davids sonaron como posibles refuerzos del Millonario, pero finalmente nunca llegaron a Argentina. A continuación, un repaso de jugadores que estuvieron relacionados con el club.

Pep Guardiola

El mismo español lo confesó. Previo a su llegada a Dorados de Sinaloa en 2006, el ex futbolista de Barcelona tuvo negociaciones concretas con River para cerrar su llegada y convertirse en refuerzo para el plantel de Leonardo Astrada, pero finalmente el entrenador de aquel entonces le bajó el pulgar por su edad.

“Estuve hablando con River para ir. Al final Astrada me bajó el pulgar porque dijo que era viejo. Fue una pena, me hubiera gustado jugar en River y estar en Argentina”, comentó Pep semanas atrás para confirmar que el rumor sobre su posible llegada al Millonario fue real.

Guti Hernández

El volante multicampeón con Real Madrid también sonó en Núñez. Tras su salida de Besiktas de Turquía en 2012, el español que se encontraba en pareja con una mujer argentina, tuvo chances de llegar a River, que se preparaba para su regreso a la Primera División.

Tiempo después, en una entrevista reveló que estuvo muy cerca de jugar en el fútbol argentino. “Todo lo que se dijo fue verdad. Como yo me casé con una argentina, tengo familia en Tucumán y me contactaron a través del hermano de mi mujer. No me llamó el presidente del club directamente, pero me enviaron una propuesta a través del hermano de mi mujer. Lo pensé, pero consideré que no era el momento porque ya estaba cansado de jugar y prefería estar con mi familia y mis hijos. Quería tener una vida totalmente distinta a la del futbolista, pero es verdad que me quedé con ganas de jugar un Superclásico”, soltó.

Luis Suárez

Uno de los casos más recientes. A mediados de 2022, tras su salida de Atlético de Madrid, el delantero uruguayo estuvo cerca de jugar la Copa Conmebol Libertadores con River, pero finalmente el equipo de Marcelo Gallardo quedó eliminado contra Vélez, por lo que se cayó esta posibilidad.

“Lo de Luis Suárez es cierto. Lo llamamos, pero depende de él y de los tiempos del mercado, que termina el 30/8. Nosotros no tenemos ese tiempo. Van a llegar uno o dos jugadores. Estamos trabajando, pero hay dificultades en un año particular”, comentó Jorge Brito en aquel entonces.

David Beckham

En el verano de 2014, el empresario Guillermo Tofoni tiró un tuit en el que reveló que “la llegada de Beckham a River está cerrada en un 80 por ciento”, a pesar de que el inglés llevaba seis meses retirado tras jugar los últimos años de su carrera en PSG.

Ante este rumor, el presidente de River en ese entonces, Rodolfo D’Onofrio, habló con los medios en Tandil, lugar donde su equipo se encontraba realizando la pretemporada, y desmintió el rumor. “River no tiene la menor idea de esa información, es de una creatividad enorme del que la dijo”, soltó.

Edgar Davids

El futbolista de la Selección de Países Bajos tuvo el sueño de retirarse en el fútbol argentino. Bajo la gestión de José María Aguilar, se reunió con el presidente de River por más de dos horas para poder cerrar su llegada al Millonario a mediados de 2009.

Finalmente, por cuestiones económicas y de la gestión del club, la operación no pudo llegar a buen puerto. Años después, Davids visitó en Más Monumental y se pudo llevar una camiseta de River como recuerdo.

Alessandro Del Piero

Días antes del ascenso de River a la Primera División, a mediados de 2012, el rumor de la posible llegada de Del Piero comenzó a surgir, debido a que el delantero italiano le ponía punto final a su paso por la Juventus de su país natal y se preparaba para cambiar de destino.

Tal es así que el medio local TuttoSport publicó la tapa de su diario con un montaje de Del Piero vistiendo la camiseta de River, junto a una frase de Néstor Sívori, hijo de Omar y representante de Fernando Cavenaghi y Alejandro Domínguez en aquel entonces, que le decía “vení acá”.

Diego Lugano

El defensor central sonó en varias oportunidades. Jugando tanto para PSG como para San Pablo, Lugano estuvo en el radar del Millonario, que se llegó a comunicar con su representante para conocer su situación, pero nunca lograron convencerlo de jugar en Argentina.

“Se contactaron con mi representante pero siempre tuve claro que me iba a quedar en París. No es momento para ir a River”, dijo Lugano en una entrevista con radio Sport 890 de Montevideo a mediados de 2012.

Sergio Ramos

El último y más reciente de los casos. Con Martín Demichelis a la cabeza, River buscó a mediados de 2023 al defensor central campeón del mundo con España en 2010, debido a que quedaba con el pase en su poder al no renovar su vínculo con Sevilla. A pesar de este interés, eligió jugar para Rayados de Monterrey.

“Lo buscamos como refuerzo a Sergio Ramos, pero no se pudo dar”, fueron las palabras de Matías Patanián, uno de los dirigentes más importantes de River, para confirmar que las gestiones se realizaron.

