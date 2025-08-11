Mario Balotelli, de paso por el Inter, Milan y Liverpool, confiesa el club de España en el que sueña jugar

A punto de cumplir 35 años, el delantero italiano Mario Balotelli sigue con la ilusión intacta y varios objetivos por cumplir en el fútbol. Lejos de las polémicas que lo rodearon en el pasado, “Super Mario” parece haber madurado y ahora busca una nueva oportunidad tras una breve etapa en el Genoa, donde apenas sumó 6 presencias.

El nacido en Palermo, que se mantiene en forma para estar listo frente a un nuevo destino, en una entrevista con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, dejó claro cuáles son sus planes de futuro, que incluyen un reencuentro familiar dentro de las canchas y cumplir un viejo anhelo con uno de los clubes más grandes del mundo.

“Quiero jugar dos o tres años más. Luego iré con mi hermano Enock. Ahora juega en el Vado como amateur. Ya veremos. En fin, le prometí que terminaría mi carrera jugando con él”, comentó el atacante que tuvo sus inicios en el Inter de Milán, pero que también pasó por otros grandes equipos como Manchester City, Milan y Liverpool.

Asimismo, mientras ese momento llega, Balotelli busca “un club que confíe” en él y confiesa que “jugar en el Real Madrid” es su sueño, a pesar de haber vestido en algún momento los colores del Barcelona. Pocos recuerdan ese proceso del italiano, puesto que fue bastante breve, pero significativa a la vez lo que, en definitiva, fue su única experiencia en España.

El paso de Mario Balotelli por el FC Barcelona

Cuando era juvenil en el Lumezzane, Mario Balotelli pasó seis meses en las filas de la institución blaugrana. De hecho, en la misma entrevista, el italiano recordó con cariño esa etapa en La Masia, antes de ser fichado por el Inter de Milán.

“Aquella época en el Barcelona. Fue maravilloso. Estuve con los hermanos Dos Santos, con Thiago Alcántara y Bojan. Jugábamos con libertad. Solo nos enseñaban técnica: stop y voleas, nada de táctica. Era una alegría entrar al campo. Ese equipo estaba fuera de control, ganamos 15-0″, rememoró.

