La figura mundial que quiso jugar en Boca y estuvo cerca de River, es nuevo refuerzo de Al-Ittifaq de Emiratos Árabes Unidos

Las aventuras de Mario Balotelli siguen dando que hablar. El delantero italiano de 35 años volvió a cambiar de equipo, y a la fecha, ya son diez los clubes en los que jugó dentro de la última década. Pero no será en Boca ni en River, donde tuvo la chance de desembarcar.

El surgido de Inter, donde conquistó seis de los nueve títulos de toda su carrera, sonó como una posibilidad de llegar al Millonario ante su poca continuidad en Genoa. Sin embargo, el oriundo de Palermo arregló su llegada a Al-Ittifaq, de la Segunda División de Emiratos Árabes Unidos.

La operación de Súper Mario se cerró con un acuerdo por los próximos dos años y medio, donde tendrá un suculento contrato. Este viernes 9 de enero, el atacante viajará hacia Dubai para firmar el vínculo y ser presentado en sociedad, ya que luego se juntará con sus compañeros y el cuerpo técnico para darle inicio a los entrenamientos.

Mario Balotelli es nuevo refuerzo de Al-Ittifaq de Emiratos Árabes Unidos. (Foto: IMAGO)

Los números de Mario Balotelli en la última temporada

En su última temporada, en la que jugó en la Serie A con Genoa, el delantero italiano tan solo disputó seis partidos, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias. Además, recibió 2 amarillas en 56 minutos en cancha. Cabe destacar que lleva más de seis meses sin jugar.

Mario Balotelli manifestó su deseo de jugar en Boca

A mediados de 2024, el delantero italiano Mario Balotelli, quien ganó la UEFA Champions League con Inter de Milán en 2010, sorprendió en un streaming con el ‘Kun’ Agüero debido a que reveló que tiene el deseo de vestir la camiseta de Boca y tener una experiencia en el fútbol argentino.

“Prefiero a Boca antes que River. Mi sueño es jugar en La Bombonera“, comenzó Balotelli en aquella oportunidad. “Román te tendría que llamar, los hinchas deben pensar que sería espectacular que juegues en Boca. Tenerte en el fútbol argentino sería top“, esbozó el Kun sin vueltas. A eso, el ex AC Milan, Liverpool y Manchester City preguntó: “¿Voy a estar bien en Argentina?“, a lo que Agüero nuevamente retrucó fuertemente: “Calzarías muy bien en Boca“.

Mario Balotelli y Kun Agüero fueron compañeros en Manchester City (IMAGO / Sportimage).

Los clubes en donde jugó Mario Balotelli

Inter de Milán (2007-10)

Manchester City (2010-13)

AC Milan (2013-14)

Liverpool (2014-16)

AC Milan (2015-16)

OGC Niza (2016-19)

Olympique de Marsella (2019)

Brescia Calcio (2019-20)

AC Monza (2020-21)

Adana Demirspor (2021-22)

FC Sion (2022-23)

Adana Demirspor (2023-24)

Genoa (2024-2025)

Al-Ittifaq FC (2026-Actualidad)

