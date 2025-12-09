Es campeón de Champions, sueña con jugar en Boca y dejó un sugerente mensaje mientras está libre: “Evaluaré las opciones”

A mediados de 2024, el delantero italiano Mario Balotelli, quien ganó la UEFA Champions League con Inter en 2010, sorprendió en un streaming con el ‘Kun’ Agüero debido a que reveló que tiene el deseo de vestir la camiseta de Boca y tener una experiencia en el fútbol argentino.

“Prefiero a Boca antes que River. Mi sueño es jugar en La Bombonera“, comenzó Balotelli en aquella oportunidad. “Román te tendría que llamar, los hinchas deben pensar que sería espectacular que juegues en Boca. Tenerte en el fútbol argentino sería top“, esbozó el Kun sin vueltas. A eso, el ex Milan, Liverpool y Manchester City preguntó: “¿Voy a estar bien en Argentina?“, a lo que Agüero nuevamente retrucó fuertemente: “Calzarías muy bien en Boca“.

Tiempo después de estas declaraciones, el futbolista de 35 años habló en una entrevista, en la que dejó un sugerente mensaje pensando en la posibilidad de arribar al elenco de la Ribera de cara a la temporada 2026, en la que podría disputar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

“Todavía tengo mucha más calidad que algunos jugadores. Ahora no veo mucho fútbol, pero lo poco que veo hay mucho físico y menos calidad”, inició Balotelli, quien se encuentra en libertad de acción desde principios de julio, debido a que no renovó contrato con Genoa, su ex club.

Siguiendo por la misma línea, reveló que espera volver a competir a partir del próximo año, por lo que abrió la puerta a la posibilidad de atender un llamado por parte del Xeneize: “Me estoy entrenando y en enero valoraré las mejores opciones”.

Los números de Mario Balotelli en la última temporada

En su última temporada, en la que jugó en la Serie A con Genoa, el delantero español tan solo disputó seis partidos, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias. Además, recibió 2 amarillas en 56 minutos en cancha. Cabe destacar que lleva más de seis meses sin jugar.

