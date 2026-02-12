Es tendencia:
Mario Balotelli acusó ser discriminado en Dubái: “Andá a comer bananas”

El italiano realizó un crudo descargo en sus redes sociales tras la caída por 2 a 0 de Al Ittifaq ante Dubái City.

Por Lautaro Toschi

Mario Balotelli
© GettyMario Balotelli

Un hecho lamentable sucedió en el fútbol de Emiratos Árabes y tuvo a Mario Balotelli como protagonista. El italiano, con pasos por clubes de la talla de Inter, Milan y Manchester City, actualmente se encuentra en Al Ittifaq y el pasado miércoles su equipo se midió ante Dubái City FC en condición de visitante.

El resultado fue favorable para los locales por 2 a 0, pero eso quedó en un segundo plano ya que los más relevante y lamentable de la jornada fue lo que tuvo que padecer Mario Balotelli. Un grupo de inadaptados discriminó a Súper Mario, quien una vez terminado en partido realizó un crudo descargo en sus redes sociales.

Balotelli acusó discriminación

A través de su cuenta de Instagram, el italiano de 35 años publicó una historia que decía: “Hoy, durante un partido, sufrí insultos racistas en varias ocasiones. Me dijeron repetidamente: ´Uh uh uh, andá a comer bananas´. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad Este tipo de comportamiento no se puede normalizar, excusar ni ignorar. Quiero alzar la voz para crear conciencia, no solo por mí, sino también por todos los jugadores que han sido víctimas de esto. ¡Ya basta!”.

La historia que compartió Balotelli.

La historia que compartió Balotelli.

La gran carrera de Mario Balotelli

Mario Balotelli tuvo su estreno en Primera División en Inter de Milán, luego pasó a Manchester City, para más tarde arribar al AC Milan. Fue pieza importante de la Selección de Italia y a mediados de 2014, tras el Mundial de Brasil, Súper Mario pasó a Liverpool, para más tarde volver al AC Milan.

Pasó por Niza y Olympique Marsella, pero a partir de 2019 su carrera comenzó a decaer. Tuve breves pasos por diversos equipos hasta que en el último mercado de pases acordó su arribo a Al Ittifaq de Emiratos Árabes.

DATOS CLAVE

  • Mario Balotelli denunció insultos racistas tras la derrota de Al Ittifaq ante Dubái City FC.
  • El futbolista italiano de 35 años publicó un descargo en Instagram exigiendo el fin del racismo.
  • El delantero debutó en Inter de Milán y recientemente fichó por el club de Emiratos Árabes.
