Después de lo que fueron las irrupciones de Julián Álvarez y Enzo Fernández, en el mundo River no dejaron de trabajar en las inferiores, ya que continuaron buscando la promoción de diferentes juveniles para que, a futuro, puedan formar parte del plantel profesional. Así fue como ascendió Claudio Echeverri.

Pese a que el Diablito solamente disputó 4 partidos con la camiseta de River, completó 72 minutos de juego. Y los hinchas le reclaman a Martín Demichelis que le dé mayor protagonismo. Algo que también empiezan a hacer tras los rendimientos de Ian Subiabre y Agustín Ruberto en el Mundial Sub-17.

Más allá de que todavía no fue promovido por Demichelis, uno de los juveniles que la dirigencia no quiere perder es Tiago Serrago . El mediocampista ofensivo, categoría 2004, estampó la rúbrica en su contrato, el cual lo mantendrá con la camiseta del Millonario hasta el 31 de diciembre de 2025, y con una cláusula de rescisión estratosférica, algo similar a lo que ocurre con Echeverri.

Serrago fue de las mejores apariciones que tuvo River en la última Copa Proyección, pese a que el nivel general del equipo comandado por Marcelo Escudero no fue el esperado y hubo muchísimos altibajos. Pero como viene destacándose, ya tuvo la posibilidad de estar en el amistoso contra Universidad de Chile, como así también en algunos de los últimos entrenamientos donde fue solicitado por el DT del plantel profesional para que, junto a algunos de sus compañeros en el selectivo, trabajaran con el grupo de Primera División.

¿De cuánto es la cláusula de rescisión que tiene Tiago Serrago?

Los dirigentes de River se encargaron de blindar a Tiago Serrago con una suma de 30 millones de euros, según reportaron en La Página Millonaria.

Tiago Serrago le copia los movimientos a Nacho Fernández

En diálogo con la web oficial de River, el juvenil llenó de elogios al ex Atlético Mineiro, y destacó: “Veo y admiro a Nacho Fernández y a veces alguno de mi familia o un amigo me dice de quién sacaría algunas cosas: yo les contesto que de todos, porque son grandes jugadores. Miro mucho a Palavecino, las pausas que hace, los pases que mete y no pierde nunca la pelota”.