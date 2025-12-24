Es tendencia:
River Plate

El jugador de Rosario Central que quiere River para liberar a Jeremías Ledesma

El Millonario inició gestiones por un futbolista de corte ofensivo del Canalla y podría ingresar en la negociación para dejar ir al arquero.

Por Lautaro Toschi

Segovia, el mediocampista apuntado por River
© Prensa Rosario Central - imagen creada con GeminiSegovia, el mediocampista apuntado por River

River se mueve fuerte en el mercado de pases. Marcelo Gallardo quiere tener a la mayoría de los refuerzos antes del inicio fuerte de la pretemporada que será a partir del 3 de enero en San Martín de los Andes. Ya llegaron Fausto Vera y Aníbal Moreno, se negocia por Santino Andino y Jhohan Romaña, pero ahora apareció un nuevo nombre: Santiago Segovia, engancha de 18 años que juega en Rosario Central.

Rosario Central pretende volver a contar con Jeremías Ledesma, arquero que llegó a River para pelear un puesto con Franco Armani a mediados de 2024, pero que nunca logró establecerse. En Núñez rechazaron la primera propuesta y enviaron una contraoferta, por lo que todavía no está en claro qué será del futuro del ex arquero del Cádiz.

Lo que River pretende es involucrar en la operación a Santiago Segovia, enganche de 18 años que le gusta a Marcelo Gallardo. Según pudo saber Bolavip, ya se iniciaron contactos formales y resta saber si el Canalla acepta negociar por un porcentaje del pase o si está dispuesto a cederlo a préstamo con opción de compra.

Si bien River cuenta con varios volantes ofensivos, en Núñez consideran que es una buena alternativa pensando en el futuro el poder incorporar a Santiago Segovia ya que no solamente es presente, sino también podría darle variantes más adelante.

Los números de Segovia en Central

El nacido en Concepción del Uruguay en el año 2007 lleva jugados 10 partidos en la Primera de Rosario Central. Su estreno fue en 2024, año en el que acumuló cuatro partidos y marcó un tanto. Mientras que en 2025 alternó entre Reserva y Primera. En Núñez posaron los ojos en él para que entre en la negociación por Jeremías Ledesma y con la intención de terminar su proceso formativo y que sea alternativa más adelante.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo pretende fichar a Santiago Segovia, enganche de 18 años de Rosario Central.
  • River busca incluir a Segovia en la negociación por el arquero Jeremías Ledesma.
  • El futbolista Santiago Segovia registra 10 partidos jugados y un gol en Rosario Central.
Lautaro Toschi

