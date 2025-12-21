Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Jeremías Ledesma, a un paso de dejar River: su destino y las condiciones que piden en Núñez

El arquero llegó al Millonario a mediados de 2024 para pelear por un puesto con Franco Armani y nunca logró ganárselo.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Jeremías Ledesma
© GettyJeremías Ledesma

A mediados de 2024, antes de la salida de Martín Demichelis, River se movió en el mercado de pases y sorprendió a propios y extraños por las contrataciones que hizo. En ese entonces arribaron Federico Gattoni, Franco Carboni, Adam Bareiro y Jeremías Ledesma, además se ejecutó la cláusula de repesca de Felipe Peña Biafore. Fue un mercado más que fallido y quedó claro un año y medio después.

La llegada de Marcelo Gallardo fue determinante para que Franco Carboni regrese a Europa sin debutar, Feipe Peña vuelva a Lanús en el mismo mercado, Adam Bareiro dure un semestre, Gattoni casi ni juegue en su estadía en el club y lo mismo pasó con Jeremías Ledesma, aunque su caso es especial por tratarse de un arquero, puesto en el que casi nunca hay alternancia.

¿Qué será del futuro de Jeremías Ledesma?

River compró el 100% del pase de Jeremías Ledesma en 2,6 millones de dólares a mediados de 2024. Desde entonces, el arquero nunca logró pelearle el puesto a Franco Armani y por eso busca una salida. Como Guido Herrera podía emigrar a Talleres, los cordobeses posaron los ojos en el arquero de 32 años, pero finalmente se bajaron de la pelea.

Jeremías Ledesma. (Foto: Getty).

Jeremías Ledesma. (Foto: Getty).

Quien sí lo quiere a Jeremías Ledesma es Rosario Central, el club que lo formó y en el que atajó entre 2016 y 2020, cuando emigró a Cádiz de España. El Canalla quiere a Ledesma a préstamo por un año, pero en River ponen como condición que sea con cargo y opción de compra, aunque también analizan poner una obligación de compra.

El paso de Jeremías Ledesma por River

River inició gestiones para comprar a Jhohan Romaña de San Lorenzo

ver también

River inició gestiones para comprar a Jhohan Romaña de San Lorenzo

Cádiz descendió a Segunda División en España a mediados de 2024, por lo que el arquero buscó una salida y ahí apareció River. En su llegada al Millonario sabía que no sería fácil para pelear por un puesto ya que Franco Armani es un ídolo del club de Núñez. En total, Ledesma lleva disputados siete partidos en el arco de River en el que apenas recibió tres goles.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • River adquirió el 100% del pase de Jeremías Ledesma por 2,6 millones de dólares.
  • Rosario Central negocia el regreso de Jeremías Ledesma mediante un préstamo por un año.
  • El club de Núñez exige que la cesión incluya cargo y una opción de compra.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Jorge Almirón regresará al fútbol argentino para dirigir a Rosario Central
Fútbol Argentino

Jorge Almirón regresará al fútbol argentino para dirigir a Rosario Central

La desafiante reacción de Di María contra Estudiantes
Fútbol Argentino

La desafiante reacción de Di María contra Estudiantes

Mientras a Central le dieron la espalda, la reacción de los jugadores de Estudiantes con los de Racing
Fútbol Argentino

Mientras a Central le dieron la espalda, la reacción de los jugadores de Estudiantes con los de Racing

Facundo Mura puede irse de Racing a River
River Plate

Facundo Mura puede irse de Racing a River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo