A mediados de 2024, antes de la salida de Martín Demichelis, River se movió en el mercado de pases y sorprendió a propios y extraños por las contrataciones que hizo. En ese entonces arribaron Federico Gattoni, Franco Carboni, Adam Bareiro y Jeremías Ledesma, además se ejecutó la cláusula de repesca de Felipe Peña Biafore. Fue un mercado más que fallido y quedó claro un año y medio después.

La llegada de Marcelo Gallardo fue determinante para que Franco Carboni regrese a Europa sin debutar, Feipe Peña vuelva a Lanús en el mismo mercado, Adam Bareiro dure un semestre, Gattoni casi ni juegue en su estadía en el club y lo mismo pasó con Jeremías Ledesma, aunque su caso es especial por tratarse de un arquero, puesto en el que casi nunca hay alternancia.

¿Qué será del futuro de Jeremías Ledesma?

River compró el 100% del pase de Jeremías Ledesma en 2,6 millones de dólares a mediados de 2024. Desde entonces, el arquero nunca logró pelearle el puesto a Franco Armani y por eso busca una salida. Como Guido Herrera podía emigrar a Talleres, los cordobeses posaron los ojos en el arquero de 32 años, pero finalmente se bajaron de la pelea.

Jeremías Ledesma. (Foto: Getty).

Quien sí lo quiere a Jeremías Ledesma es Rosario Central, el club que lo formó y en el que atajó entre 2016 y 2020, cuando emigró a Cádiz de España. El Canalla quiere a Ledesma a préstamo por un año, pero en River ponen como condición que sea con cargo y opción de compra, aunque también analizan poner una obligación de compra.

El paso de Jeremías Ledesma por River

ver también River inició gestiones para comprar a Jhohan Romaña de San Lorenzo

Cádiz descendió a Segunda División en España a mediados de 2024, por lo que el arquero buscó una salida y ahí apareció River. En su llegada al Millonario sabía que no sería fácil para pelear por un puesto ya que Franco Armani es un ídolo del club de Núñez. En total, Ledesma lleva disputados siete partidos en el arco de River en el que apenas recibió tres goles.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE