Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

River ha iniciado con buenas noticias su pretemporada, porque antes de despedir el año Marcelo Gallardo ya dispone de los dos primeros refuerzos para jerarquizar el plantel en 2026: Fausto Vera, quien llegó desde Atlético Mineiro, y Aníbal Moreno, que proviene de Palmeiras.

Pero El Millonario sigue trabajando en la llegada de nuevos futbolistas, así como también está en tratativas con los que todavía podrían dejar el plantel, como es el caso de Jeremías Ledesma, que tiene muy avanzadas las negociaciones con Rosario Central.

El jugador que River le pidio a Central por Ledesma

Rosario Central pretende volver a contar con Jeremías Ledesma y en River rechazaron una primera oferta pero realizando una contrapropuesta para involucrar en la operación a Santiago Segovia, enganche de 18 años que le gusta a Gallardo y con quien ya se establecieron los primeros contactos.

En ese sentido, resta de momento una respuesta del Canalla para saber si está dispuesto a venderle al Millonario una parte de la ficha del juvenil o cuanto menos cederlo con opción de compra para destrabar el fichaje del arquero.

Aníbal Moreno ya se sumó a los trabajos de pretemporada. (River en X).

Habrá oferta por Allende

River está listo para hacer llegar una oferta al Celta de Vigo para hacerse del 50 por ciento de la ficha de Tadeo Allende, quien viene de coronarse campeón de la MLS en su estancia a préstamo en Inter Miami. La propuesta, de momento apalabrada pero no formal, es para hacerse del 50 por ciento del pase del extremo cordobés.

La verdad sobre Mauro Icardi

A pesar del interés de Mauro Icardi de vestir la camiseta de River, aún no hubo contactos entre las partes, por lo que no se puede confirmar que haya habido reuniones para un posible traspaso. De todas formas, la chance concreta podría estar al final de la temporada en Europa, cuando el atacante quede con el pase en su poder.

Andino preferiría irse a Europa

Entre River y Godoy Cruz hay un acuerdo para la compra del 80 por ciento del pase de Santino Andino en 5 millones de dólares, pero el elenco mendocino lo liberará al equipo que ponga más dinero. Es ahí donde entra en escena Roc Nation Sports, la agencia brasileña que acaba de firmar contrato de representación con el futbolista y le promete ir al fútbol europeo.

Con el Como italiano entre los interesados, el jugador del bomba ya habría manifestado su preferencia por emigrar al Viejo Continente si las condiciones están dadas, priorizándolo por sobre la propuesta del Millonario.

¿Nueva oportunidad por Soler?

Cuando pareció que estaba cerrada la cesión de Julio Soler desde Bornemouth al Ajax, lo que dejaba a River sin posibilidades de avanzar por el lateral izquierdo del gusto de Gallardo, un desacuerdo entre las partes devolvió la ilusión en Núñez. El deseo de contar con él existe, pero deberán esperar a conocer si el club inglés acepta la propuesta de cesión y si contempla prestarlo fuera de Europa.