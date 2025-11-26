Es tendencia:
River Plate

River gastó más de 8 millones en dos futbolistas que buscan irse en el próximo mercado

Sin lugar en el Millonario, la idea de su entorno es poder concretar una salida en la que les permitan poder tener mayor rodaje.

Por Julián Mazzara

Jeremías Ledesma y Fabricio Bustos pueden marcharse de River.
River aprovecha su segundo día de descanso previo a lo que será la reunión que tendrá Marcelo Gallardo con los futbolistas, donde comunicará quiénes serán los integrantes del plantel que no continuarán en 2026, principalmente porque no ingresarán en los planes del cuerpo técnico.

Así como ya es un hecho que Paulo Díaz, Miguel Borja, Federico Gattoni, Nacho Fernández, Milton Casco y Enzo Pérez emigrarán de la institución, hay otros jugadores que buscarán un cambio de aire. Sobre todo por la falta de minutos que tienen desde sus respectivas llegadas.

Según pudo saber BOLAVIP, tanto Jeremías Ledesma como Fabricio Bustos están trabajando junto a sus respectivos representantes para encontrar una salida. Cabe destacar que el lateral derecho arribó en agosto de 2024, algo que también hizo el arquero. Y en total, desembolsaron una suma cercana a los 8 millones de dólares, ya que abonaron 4 millones por el ex Independiente y 3.5 por el ex Rosario Central.

Por el momento, ninguno de los dos recibió ofertas formales, aunque sí algunos sondeos para ir conociendo sus situaciones y las pretensiones de cara al futuro, ya que consideran que no tuvieron la continuidad deseada desde que se pusieron la banda roja en el pecho.

Jeremías Ledesma, arquero de River. (Getty Images)

Los números de Jeremías Ledesma en River

Desde que se marchó de Cádiz CF, fueron siete los partidos que tuvo Jeremías Ledesma en el arco de River, donde le convirtieron siete goles y mantuvo la valla invicta en tres ocasiones.

Las estadísticas de Fabricio Bustos durante su paso por River

Tras salir de SC Internacional, durante su estadía en River, fueron 43 los encuentros que afrontó Fabricio Bustos: no convirtió goles y aportó una sola asistencia. Además, presenció 3.365 minutos dentro del campo de juego.

Fabricio Bustos, lateral de River. (Getty Images)

DATOS CLAVES

  • Marcelo Gallardo se reunirá con el plantel de River para comunicar las bajas de jugadores para 2026.
  • Jeremías Ledesma y Fabricio Bustos buscan salir de River por falta de minutos desde su llegada en agosto de 2024.
  • River desembolsó casi 8 millones de dólares por Bustos (4 millones) y Ledesma (3.5 millones).
Julián Mazzara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

