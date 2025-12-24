Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

El contundente mensaje de la China Suárez ante los rumores de Mauro Icardi a River: “Estoy feliz”

La pareja del delantero desmintió haber dado el "OK" para volver al fútbol argentino. "No soy su manager ni quiero serlo", aseguró.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
El mensaje de la China Suárez ante los rumores de Icardi a River
El mensaje de la China Suárez ante los rumores de Icardi a River

En un prometedor mercado de pases de River, que ya cerró a Fausto Vera y Aníbal Moreno y va por más, el nombre de Mauro Icardi empezó a sonar con fuerza. El delantero, que tiene apenas 6 meses de contrato por delante en Galatasaray, empezó a ser vinculado con el Millonario y hasta se habló de un supuesto visto bueno de Eugenia Suárez, su pareja.

Varias versiones aseguraban que la China, confesa fanática del Millonario, habría dado luz verde a un retorno a Argentina para que el goleador se ponga la banda roja. Por ese motivo, la actriz salió a desmentir los rumores en su cuenta oficial de X, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores.

¿Que yo di el ok para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo“, aseguró Suárez, que redobló la apuesta: “Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”.

La palabra de la China desactiva la ilusión de muchos hinchas y va en sintonía con la información de Bolavip. Hasta el momento, no hubo contactos entre las partes para que Icardi sea refuerzo de River y todo se encamina a que, por lo menos, cumplirá su contrato en el club europeo.

Más allá de haber desmentido su supuesta influencia en la decisión del jugador, semanas atrás, Suárez dejó en claro que River será el destino en caso de decidir volver a Argentina: “Si viene, viene a River y no hay discusión. Ya está hablado. Si en algún momento viene… Boca prohibidísimo“.

Publicidad

Los números de Mauro Icardi en la temporada

Mientras buscan concretar el arribo de Santino Andino, River perdió un refuerzo por Inter Miami

ver también

Mientras buscan concretar el arribo de Santino Andino, River perdió un refuerzo por Inter Miami

En lo que va de la campaña, tras recuperarse de la rotura de ligamentos, Mauro Icardi sumó 980 minutos en un total de 23 compromisos oficiales con la camiseta del Galatasaray de Turquía. Allí, logró convertir 9 goles, para nada despreciables en esta situación.

DATOS CLAVE

  • Eugenia Suárez desmintió haber influido en una posible llegada de Mauro Icardi a River.
  • El delantero Mauro Icardi tiene actualmente seis meses de contrato vigentes con el Galatasaray.
  • River Plate ya concretó las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno este mercado.
Toda la verdad sobre la chance de que Mauro Icardi llegue a River en este mercado de pases

ver también

Toda la verdad sobre la chance de que Mauro Icardi llegue a River en este mercado de pases

Atento, Scaloni: el récord que Mauro Icardi rompió en Galatasaray

ver también

Atento, Scaloni: el récord que Mauro Icardi rompió en Galatasaray

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Toda la verdad sobre la chance de que Mauro Icardi llegue a River
River Plate

Toda la verdad sobre la chance de que Mauro Icardi llegue a River

Atento, Scaloni: el récord que Mauro Icardi rompió en Galatasaray
Fútbol europeo

Atento, Scaloni: el récord que Mauro Icardi rompió en Galatasaray

La decisión de Galatasaray con Mauro Icardi a meses de la finalización de su contrato y la prioridad que planteó el jugador
Fútbol europeo

La decisión de Galatasaray con Mauro Icardi a meses de la finalización de su contrato y la prioridad que planteó el jugador

El jugador de Rosario Central que quiere River para liberar a Jeremías Ledesma
River Plate

El jugador de Rosario Central que quiere River para liberar a Jeremías Ledesma

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo