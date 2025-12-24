En un prometedor mercado de pases de River, que ya cerró a Fausto Vera y Aníbal Moreno y va por más, el nombre de Mauro Icardi empezó a sonar con fuerza. El delantero, que tiene apenas 6 meses de contrato por delante en Galatasaray, empezó a ser vinculado con el Millonario y hasta se habló de un supuesto visto bueno de Eugenia Suárez, su pareja.

Varias versiones aseguraban que la China, confesa fanática del Millonario, habría dado luz verde a un retorno a Argentina para que el goleador se ponga la banda roja. Por ese motivo, la actriz salió a desmentir los rumores en su cuenta oficial de X, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores.

“¿Que yo di el ok para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo“, aseguró Suárez, que redobló la apuesta: “Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”.

La palabra de la China desactiva la ilusión de muchos hinchas y va en sintonía con la información de Bolavip. Hasta el momento, no hubo contactos entre las partes para que Icardi sea refuerzo de River y todo se encamina a que, por lo menos, cumplirá su contrato en el club europeo.

Más allá de haber desmentido su supuesta influencia en la decisión del jugador, semanas atrás, Suárez dejó en claro que River será el destino en caso de decidir volver a Argentina: “Si viene, viene a River y no hay discusión. Ya está hablado. Si en algún momento viene… Boca prohibidísimo“.

Los números de Mauro Icardi en la temporada

En lo que va de la campaña, tras recuperarse de la rotura de ligamentos, Mauro Icardi sumó 980 minutos en un total de 23 compromisos oficiales con la camiseta del Galatasaray de Turquía. Allí, logró convertir 9 goles, para nada despreciables en esta situación.

