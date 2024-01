El once de River que piensa Demichelis para el arranque de la temporada

Tras una 2023 bastante irregular, River Plate se encuentra llevando a cabo su pretemporada en los Estados Unidos. El equipo Millonario se prepara para lo que será un 2024 cargado de competencias, con la siempre anhelada CONMEBOL Libertadores como objetivo principal. Sin embargo, entre los hinchas hay preocupación por la falta de refuerzos.

Pese a que los de Núñez han embolsado estruendosas cantidades de dinero como consecuencia de las ventas de jugadores como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lucas Beltrán y Claudio Echeverri, entre otros, lo cierto es que está diagramando una ventana de transferencias realmente austera, solamente con la llegada de Nicolás Fonseca.

En contrapartida, en este mercado de pases se marcharon nombres propios rutilantes como los de Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Matías Suárez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz y compañía. De todas maneras, las principales autoridades de River repiten que puertas adentro están muy conformes con el material que hay.

Mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis sigue con la preparación para la competencia oficial. Este miércoles se afrontará un amistoso contra Rayados de Monterrey en el que se realizarán nuevas pruebas para seguir ultimando detalles y tomando determinaciones con respecto a los jugadores que serán prioridad.

Así las cosas, Demichelis ya cuenta con una idea de lo que será el once ideal para comenzar la Copa de la Liga Profesional, siempre y cuando no se produzca la llegada de refuerzos de jerarquía en los próximos días. Y lo cierto es que la alineación que tiene el entrenador en la cabeza no presente grandes sorpresas en cuanto a los elegidos.

Lógicamente, los principales interrogantes tienen que ver con el armado del equipo tras las salidas de Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz, dos referentes y titulares indiscutidos. En el caso del primero hay más certezas por estas horas, ya que Matías Kranevitter parece estar listo para dar un paso adelante y contar con mayor protagonismo.

¿Los once que piensa Demichelis para el comienzo de los encuentros oficiales de River en esta temporada? Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Esequiel Barco, Facundo Colidio; Miguel Borja. Naturalmente, luego se sumarán los lesionados Ramiro Funes Mori y Milton Casco y los convocados Sebastián Boselli, Claudio Echeverri y Pablo Solari.

Encuesta ¿Estás conforme con el mercado de pases de River? ¿Estás conforme con el mercado de pases de River? YA VOTARON 0 PERSONAS

Nuevo amistoso para River

River chocará con Rayados de Monterrey el próximo miércoles 17 de enero a las 22 horas de Argentina.

El debut de River en la Copa de la Liga

River Plate debutará en la Copa de la Liga Profesional recibiendo a Argentinos Juniors en el Monumental.