El pase de Romaña a River, cerca de colapsar: el jugador que entraría en escena ante este panorama

Tras varias semanas de negociaciones, el pase del colombiano al Millonario corre peligro y Gallardo podría frenar otra operación.

Por Agustín Vetere

Jhohan Romaña, el marcador central de San Lorenzo que quiere River
A poco más de una semana del debut de River Plate en el Torneo Apertura 2026, Marcelo Gallardo y Stéfano Di Carlo ponen fichas al mercado de pases con el objetivo de cerrar más refuerzos de cara al inicio de los compromisos oficiales. Al respecto, este jueves una de las operaciones está a punto de caer.

Es que la dirigencia del Millonario lleva semanas de negociaciones con sus pares de San Lorenzo para la incorporación de Jhohan Romaña. A pesar de ello, los clubes todavía no se pusieron de acuerdo y el panorama se complicó para los de Núñez.

El defensor colombiano fue titular en el partido amistoso del Ciclón ante Cúcuta este miércoles y duró 60 minutos en cancha. Mientras tanto, San Lorenzo no respondió la última oferta formal de River, que se plantó en esa cifra y no se moverá, tal como informó Juan Balbi para ESPN.

El Millonario puso sobre la mesa 2,6 millones de dólares por el 50% del pase de Romaña, además de la posibilidad de adquirir el porcentaje restante dentro de tres años o abonar una multa en caso de no hacerlo. La falta de respuesta del club de Boedo pone en riesgo la operación.

Ulises Giménez, atento a la situación de Romaña

El juvenil de River, que cumplió 20 años el 1 de enero, tenía buenas chances de salir a préstamo para foguearse en otro equipo de Primera División durante 2026. Sin embargo, en caso de confirmarse de Romaña no llegará a Núñez, Giménez podría quedarse en el River Camp.

Tal como adelantó Maxi Grillo para TNT Sports, Gallardo puede contar con el defensor central, que también puede desempeñarse como lateral derecho. Cabe recordar que ya tuvo su debut en la máxima categoría al disputar 4 minutos por Copa Argentina ante Ciudad Bolívar, en marzo de 2025.

Datos clave

  • u$s 2,6 millones ofreció River Plate por el 50% del pase de Jhohan Romaña.
  • San Lorenzo no respondió la propuesta formal y la operación corre riesgo de caerse.
  • Ulises Giménez seguiría en el plantel de Marcelo Gallardo si no se concreta el fichaje.
Agustín Vetere

