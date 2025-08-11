Es tendencia:
Sufrió una grave lesión, tuvo un paso fallido por un club argentino y ahora podría ser la sorpresa de Gallardo en River vs. Libertad por la Copa Libertadores

El Millonario visitará al Gumarelo el próximo jueves a partir de las 21.30 horas por la ida de los octavos del torneo más importante del continente.

Por Lautaro Toschi

Ulises Giménez
River dejó atrás la floja actuación ante Independiente del pasado sábado que derivó en un 0 a 0 apático que poco le sumó al equipo de Marcelo Gallardo. El foco ahora está puesto en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que será el jueves 14 de agosto desde las 21.30 horas ante Libertad en Paraguay. Para dicho encuentro, el DT tendrá una difícil tarea: armar la defensa. Martínez Quarta y Pezzella están lesionados, Paulo Díaz se perdió el duelo ante el Rojo por una molestia, Juan Carlos Portillo recién se recuperó de una lesión y no juega desde mayo, Federico Gattoni no es tenido en cuenta y Ulises Giménez apenas tiene un partido en Primera, aunque podría ser la sorpresa del Muñeco.

Defensa y Justicia, dura lesión y regreso a River

Ulises Giménez hizo Inferiores en River, se destacó en todas las categorías, en la Reserva e inclusive fue pieza importante en la Selección Argentina, en las juveniles. A comienzos de 2024, con la intención de salir a buscar rodaje, el pibe nacido en José C. Paz se fue a préstamo a Defensa y Justicia, pero en mayo de ese año se rompió los ligamentos y así fue que regresó al Millonario para hacer la recuperación. Lamentablemente en el Halcón no llegó a jugar ningún partido antes de la lesión.

Luego de unos meses fuera de las canchas, Marcelo Gallardo consideró que lo mejor era que vuelva a agarrar ritmo en la Reserva, pero en este 2025, el pibe tuvo su tan ansiado debut en Primera División: fue en el duelo ante Ciudad Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina, aquella jornada los de Núñez ganaron y el pibe tuvo una muy buena carta de presentación, por tal motivo no sorprende que esté en la lista de la Copa Libertadores y, de ser necesario, el Muñeco podría contar con él para un duelo picante en Asunción, aunque se estima que Paulo Díaz conformará la dupla titular junto a Sebastián Boselli.

¿Qué marcadores centrales tiene River en la lista de buena fe de la Copa Libertadores 2025?

  • Lucas Martínez Quarta (lesionado)
  • Paulo Díaz (tocado)
  • Germán Pezzella (lesionado)
  • Sebastián Boselli
  • Ulises Giménez
  • Federico Gattoni
  • Juan Carlos Portillo (no juega desde mayo de 2025)
ver también

¿Por qué Lautaro Rivero no está en la lista de la Libertadores?

Lautaro Rivero jugó el primer semestre en Central Córdoba, donde estaba a préstamo y allí inició su camino en la Copa Libertadores 2025. El marcador central fue repescado en junio, fue parte del plantel que viajó a Estados Unidos a disputar el Mundial de Clubes, aunque en la lista de cara a los octavos de final, donde la Conmebol permite cinco cambios, no fue anotado, aunque si podría serlo en la de cuartos si es que el Millonario pasa. Gallardo optó por incluir a Juanfer Quintero, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza, Sebastián Boselli y Maxi Salas. Como la lista ya fue entregada no puede sufrir cambios.

ver también

ver también

