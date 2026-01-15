Paulo Díaz, cada vez más cerca de irse de River: el monto y el posible destino

Durante un largo período de tiempo, Paulo Díaz supo mantenerse como un referente importante del primer equipo de River. Sin embargo, los rendimientos del defensor central chileno fueron decayendo de manera progresiva y contundente, protagonizando errores groseros que le costaron partidos importantes al Millonario.

Como consecuencia de ello, sumando también el elevado salario que tiene el ex jugador de San Lorenzo de Almagro en Núñez, las puertas del club se abrieron para que Paulo Díaz pueda cambiar de aires en este mismo mercado de pases. Incluso, el zaguero quedó afuera del banco de suplentes en el reciente amistoso frente a Millonarios.

Así las cosas, la dificultad principal pasa, justamente, por el alto sueldo que percibe el 56 veces internacional con el seleccionado chileno en el equipo comandado estratégicamente por Marcelo Gallardo. Sucede que no tiene ninguna intención de rebajar el mismo, por lo que es muy difícil que permanezca en Argentina.

En ese sentido, en las últimas horas y según informó el periodista Silvio Chattas, al experimentado futbolista de 31 años de edad recibió una propuesta más que interesante para marcharse a la Major League Soccer de los Estados Unidos. Naturalmente, allí podría mantener las ganancias que tiene en River e incluso aumentarlas.

Paulo Díaz en el último Superclásico. (Foto: Getty)

Si bien no trascendió el club que está interesado en los servicios de Paulo Díaz, todo indica que el chileno oriundo de la ciudad de Santa Cruz se marcharía de River en esta ventana de transferencias. De este modo, el Millonario disfrutaría de una merma considerable en su masa salarial, contando con mayores recursos para buscar refuerzos.

Paulo Díaz podría abandonar el plantel profesional de River a cambio de una suma cercana a los 3 millones de dólares, teniendo en cuenta que supo adquirir el 70 por ciento de su ficha, allá por 2019, por 3.750.000 de la misma moneda. Por otra parte, no es un detalle menor que el defensor tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Cabe destacar que, a día de hoy, el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Palestino se encuentra por detrás de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero en la consideración del cuerpo técnico liderado por Gallardo. Además, River está haciendo todo lo posible para finiquitar el desembarco de otro zaguero como Jhohan Romaña.

Los números de Paulo Díaz en River

Paulo Díaz acumula 13 anotaciones y 3 asistencias al cabo de 214 encuentros de carácter oficial defendiendo la camiseta de River. Además, formó parte de la conquista de 7 de títulos, todos de carácter doméstico.

DATOS CLAVE

Paulo Díaz recibió una propuesta para irse de River rumbo a la MLS de Estados Unidos.

River podría venderlo por 3 millones de dólares pese a su contrato hasta diciembre de 2027.

El defensor quedó fuera del amistoso ante Millonarios por decisión de Marcelo Gallardo.

